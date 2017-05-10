Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Школьники Москвы выбрали рэп-исполнителей для выступления на выпускном в парке Горького

Общество
10 мая, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

По результатам голосования, первое место занял репер Баста, на втором месте оказался рэп-исполнитель Мот, на третьем - Егор Крид

Поделиться
Материал из 1 страницы
Василий Вакуленко (Баста)

Василий Вакуленко (Баста)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Московские одиннадцатиклассники проголосовали за популярных рэп-исполнителей Басту, Мота и Егора Крида, которых столичные школьники хотят видеть на своем выпускном вечере в парке Горького в 2017 году. Об этом сообщается на сайте проекта "Активный гражданин", где проводилось соответствующее голосование.

Первое место занял рэпер Баста, набрав более 1,8 тыс. голосов, на втором месте оказался рэп-исполнитель Мот с 1,6 тыс. голосами, на третьем - Егор Крид, за которого проголосовали 1,2 тыс. школьников. Так, в список хедлайнеров и самых ожидаемых звезд выпускного вечера в парке Горького попали исполнители музыки в стиле рэп. В голосовании также приняла участие группа "Пицца", певица Полина Гагарина, группа IOWA, певец Сергей Лазарев, Бьянка и другие.

В 2016 году столичные школьники для своего выпускного вечера в парке Горького выбрали рэп-исполнителя L-One, Егора Крида и группу "Пицца".

В рамках проекта "Активный гражданин" московские выпускники третий год подряд могут самостоятельно выбирать понравившихся артистов или предложить свой вариант.

Главный праздник выпускников столицы состоится в ночь с 24 на 25 июня 2017 года в парке Горького. В голосовании "Активного гражданина" участвовали только ученики 11-х классов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
4
Более 400 человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" по Оттаве
8
Празднование Дня Победы в Москве завершил большой салют
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
2
ФАС получила ходатайство о покупке 65,43% акций РБК
3
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
4
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
5
В Николаеве радикалы напали на офис ветеранов боевых действий в Афганистане
6
Арбитражный суд Москвы вернул иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система"
7
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
Темы дня
Загрузка...
Реклама