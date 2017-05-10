Школьники Москвы выбрали рэп-исполнителей для выступления на выпускном в парке Горького

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Московские одиннадцатиклассники проголосовали за популярных рэп-исполнителей Басту, Мота и Егора Крида, которых столичные школьники хотят видеть на своем выпускном вечере в парке Горького в 2017 году. Об этом сообщается на сайте проекта "Активный гражданин", где проводилось соответствующее голосование.
Первое место занял рэпер Баста, набрав более 1,8 тыс. голосов, на втором месте оказался рэп-исполнитель Мот с 1,6 тыс. голосами, на третьем - Егор Крид, за которого проголосовали 1,2 тыс. школьников. Так, в список хедлайнеров и самых ожидаемых звезд выпускного вечера в парке Горького попали исполнители музыки в стиле рэп. В голосовании также приняла участие группа "Пицца", певица Полина Гагарина, группа IOWA, певец Сергей Лазарев, Бьянка и другие.
В 2016 году столичные школьники для своего выпускного вечера в парке Горького выбрали рэп-исполнителя L-One, Егора Крида и группу "Пицца".
В рамках проекта "Активный гражданин" московские выпускники третий год подряд могут самостоятельно выбирать понравившихся артистов или предложить свой вариант.
Главный праздник выпускников столицы состоится в ночь с 24 на 25 июня 2017 года в парке Горького. В голосовании "Активного гражданина" участвовали только ученики 11-х классов.