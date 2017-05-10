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Медведев поддержал создание доступной среды в домах за счет средств капремонта

Общество
10 мая, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Также на заседании партийной комиссии было решено продолжить "активное обсуждение" вопроса о дальнейшей индексации материнского капитала, несмотря на то что Минфин предложение не поддерживает

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил поддержку законопроекту о создании доступной среды для инвалидов в домах за счет взносов на капитальный ремонт. Об этом сообщила журналистам заместитель секретаря Генсовета партии Ольга Баталина по итогам заседания партийной комиссии по реализации социального блока программы единороссов.

Мероприятие проходило под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. "Была высказана поддержка законодательной инициативе, которую разработала "Единая Россия", о возможности выполнения за счет взносов на капитальный ремонт работ по созданию доступной среды (для инвалидов - прим. ТАСС) в тех домах, где такой ремонт проводится", - сказала она.

Как ранее заявил зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев ("Единая Россия"), сейчас на различных площадках обсуждается законопроект о том, можно ли за счет средств граждан на капремонт предусмотреть финансирование доступной среды в подъезде. Он отметил, что доступная среда нужна не только для инвалидов, но и для мам с колясками, временно нетрудоспособных и пожилых граждан. По мнению депутата, если собственники многоквартирного дома будут знать, что их средства в какой-то части пошли на повышение качества жизни всех жильцов, это будет правильно.

Баталина также сообщила, что председателем партии "были поддержаны предложения по развитию рынка труда, по поддержке людей с ограничениями по здоровью". В частности, отметила депутат, поддержку получил "законопроект, который устанавливает дополнительные преференции для предприятий, созданных общественной организацией инвалидов с целью повышения конкурентоспособности производимой ими продукции на рынке труда".

По словам Баталиной, большой блок предложений касался также "реализации мероприятий по поддержке семей с детьми". Так, было решено продолжить "активное обсуждение" вопроса о возможной дальнейшей индексации материнского капитала, несмотря на то что Министерством финансов РФ это предложение не поддерживается, сказала депутат. "Однако, понимая, что это одна из социальных гарантий, которые предусмотрены в федеральном бюджете и которая предполагает индексацию в связи с ростом инфляции, также было принято решение дополнительно этот вопрос проработать", - заключила депутат.

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