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В рамках KazanSummit 50 тысяч мусульман отметят День принятия ислама Волжской Булгарией

Общество
10 мая, 19:18 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 10, мая. /ТАСС

В программе праздника - демонстрация ремесленных изделий, мусульманских товаров и исламской литературы. Участники торжества прочитают коллективную молитву - намаз на под открытым небом

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КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Порядка 50 тыс. мусульман со всей России примут участие в традиционном празднике "Торжество Святого Болгара" ("Изге Болгар жыены"), посвященном Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. Празднование состоится в рамках KazanSummit 2017. Об этом сообщается на официальном сайте саммита.

"В древнем городе Болгар в мае 2017 года пройдет традиционный праздник "Изге Болгар жыены". Около 50 тыс. мусульман со всей России примут участие в его праздновании", - говорится в сообщении.

Празднование 1128-й годовщины принятия ислама в бывшей столице Волжской Булгарии - городище Болгар - пройдет 20 мая. В программе праздника - демонстрация ремесленных изделий, мусульманских товаров и исламской литературы. Традиционно участники торжества прочитают коллективную молитву - намаз на под открытым небом. Также во время праздника будут исполняться старинные татарские песни, выступят чтецы Корана.

Как ранее сообщал госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев, в этот же день гости смогут увидеть почти готовый корпус Болгарской академии. Первые 25 студентов начнут здесь обучение уже в сентябре 2017 года. Академия призвана стать центром подготовки высококвалифицированных специалистов, она создается для укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе.

Болгар - город, возникший в IX-X веках, был экономическим, политическим и культурным центром Волжской Булгарии. Именно сюда в 922 году прибыло посольство из Багдада, и местные жители приняли ислам. В 1969 году был создан Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. По данным Государственного комитета по туризму Татарстана, турпоток в Болгар в 2016 году составил более 472 тыс. человек, что в 1,3 раза больше, чем в 2015 году (около 349 тыс.).

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" примет в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционной центральной темой саммита станет экономика исламских стран и регионов. KazanSummit 2017 состоится 18-20 мая, генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.

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Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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