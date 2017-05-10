Тысячи россиян поделились семейными фотографиями в проекте "Яндекса" "Отпечатки войны"

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Проект "Яндекса" "Отпечатки войны" объединил фотографии из семейных архивов тысяч россиян на интерактивной карте страны. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы компании.
"Яндекс" и архив "История России в фотографиях" в честь Дня Победы запустили проект "Отпечатки войны" - интерактивную карту России с расположенными на ней снимками военных лет из домашних альбомов россиян.
"Несколько тысяч пользователей уже поделились уникальными фотографиями из личных архивов", - отмечается в сообщении.
Снимки из семейных архивов соседствуют с фотографиями музеев, новостных агентств и частных коллекций. Карта дает представление о жизни советских людей в разных уголках страны в период с 1941 по 1945 годы.
"Ничто не может дать такого честного и живого представления о военных годах, как фотографии, особенно личные, - приводит пресс-служба "Яндекса" слова куратора проекта Ивана Зимина. - Мы запустили "Отпечатки войны", чтобы увидеть страницу истории глазами простых людей, а еще, чтобы дать нашим пользователям возможность поделиться семейными воспоминаниями о войне и собрать уникальные кадры со всей страны на одной карте". По его мнению, снимки с фронта и кадры из обыденной жизни дают "очень живую, настоящую картину тех лет".
Принять участие в проекте можно до 15 мая.