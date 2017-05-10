Фонд Кадырова направит 5 млн рублей на возведение в Москве мемориала жертвам репрессий

ГРОЗНЫЙ, 10 мая. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова выделит 5 млн рублей на сооружение в Москве монумента памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров во время открытия передвижной выставки "Стена скорби" в Грозном.

"Создать мемориал, напоминающий о сталинских репрессиях, нужно и необходимо. Мы обязаны помнить трагические страницы истории нашей родины и должны извлечь уроки из прошлого, чтобы не совершать их в настоящем и будущем. Поэтому региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова принял решение внести пять миллионов рублей на строительство этого мемориала", - сказал Кадыров.

Монумент жертвам политических репрессий создается по проекту "Стена скорби" скульптора Георгия Франгуляна. Памятник представляет собой масштабный бронзовый барельеф с изображением человеческих фигур, символизирующих выживших и ушедших. На плоскостях будет нанесено слово "Помни" на разных языках. Его дополнят гранитные композиции, которые образно отсылают к застенкам и эшелонам, а саму площадь планируется замостить, включив в композицию камни с мест заключения репрессированных.

Открытие монумента запланировано на 30 октября 2017 года - День памяти жертв политических репрессий.

"Подрастающее поколение должно понимать, что история нашей страны была очень сложной и тяжелой. Репрессии затронули все народы государства. И, конечно, символично, что открытие выставки в Грозном совпало с Днем памяти и скорби народов Чеченской Республики и днем гибели первого президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова", - сказал на открытии передвижной выставки "Стена скорби" председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.