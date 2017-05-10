Красноярские архитекторы рассказали, как будут развиваться города

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Ученая из Сибирского федерального университета (СФУ) провела исследование городской среды в России, США и Европе и пришла к выводу, что основой планировки города в будущем останется микрорайон. Об этом сообщила пресс-служба СФУ.

Работа "Жилые планировочные единицы: новые векторы развития", в которой изложены результаты исследования глобальных изменений, которые отразились на формировании городской среды за последнее столетие, опубликована в издании AIP Conference Proceedings.

"Микрорайон остается главной планировочной единицей современного мегаполиса. В последнее время на смену приходит квартальная застройка, но микрорайон, как подтвердило мое исследование, более жизнеспособен и удобен для горожан", - считает Ирина Федченко, автор исследования, доцент кафедры градостроительства института архитектуры и дизайна СФУ. По ее мнению, в микрорайонах можно строить разновысотное жилье различных типов, включая частные одноэтажные дома, создавать безопасное дорожное движение, библиотеки, дома культуры, больницы, поликлиники, детские образовательные и дошкольные учреждения.

По мнению ученой, модель "трудбытотдых", сформированная еще в середине прошлого века, практически во всех микрорайонах уходит в прошлое. На смену ей приходит планировка, которая учитывает новый уклад жизни в современных городах. Многоукладность экономик, новые технологии, развитие новых форм занятости, включая фриланс и ненормированный рабочий день, диктуют новые условия для работы архитекторов и планировщиков. Они должны учитывать экологичность застройки для сохранения всех видов живой природы и микроклимата, а также включение в городской пейзаж арт-объектов и "умных" технологий в освещении, контроле безопасности, отоплении и так далее.

Международный опыт

Еще одна тенденция - формирование "экосоциального" мышления, когда основой проектирования являются социальные процессы, а человек рассматривается через призму "соучастия и управления". "Первым этапом подготовки градостроительных проектов нейборхудов (примерный аналог микрорайона в США), например, является выявление проблемы сообща с местными жителями: проводятся семинарские занятия, на которых учат понимать и ставить проблемы развития общественных пространств нейборхуда, после чего проводятся пилотные исследования сильных и слабых сторон, возможностей и ограничений планов развития. Создаются так называемые соседские центры", - говорит Федченко.

По словам ученой, опыт микрорайонов в городах бывшей ГДР говорит о том, что не обязательно сносить старые дома социалистической эпохи. "В отличие от столицы России, где принято решение о сносе "хрущевок", немецкие архитекторы преобразовывают дома аналогичной серии в новые жилые пространства. Например, оставляют только остов дома и конструируют заново его "начинку" - так из многоподъездных домов получаются целые виллы с одним парадным входом. Первые, низкие этажи превращаются в декоративные сады и палисадники, на верхних этажах пристраиваются мансарды и так далее", - рассказывает о своих наблюдениях ученая.

Она считает, что и за рубежом есть чему научиться в Сибири. К достоинствам отечественных микрорайонов она относит шаговую доступность медучреждений и районных объектов для пенсионеров, детей, подростков и взрослых. По мнению ученой, основные принципы, по которым нужно должны строиться новые микрорайоны в начале ХХI века, следующие: физическая, социальная и экономическая доступность, мобильность, соблюдение дифференциации и многофункциональности пространств, взаимодействие профессиональных и социальных групп населения, ландшафтно- экологического мировоззрение и открытая политика планирования.