Кадыров: глава СПЧ отметил хорошую работу организации в Чечне

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов отметил хорошую работу организации в Чечне. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Михаил Александрович отметил хорошую работу аналогичного Совета при главе ЧР", - написал Кадыров в социальной сети Instagram.

Дорогие друзья! Сегодня я встретился с Председателем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым. Мы обсудили целый ряд вопросов дальнейшего расширения сотрудничества и взаимодействия в вопросах, которыми занимается Совет. Михаил Александрович отметил хорошую работу аналогичного Совета при Главе ЧР. Он подчеркнул, что свой приезд специально приурочил к Дню памяти и скорби чеченского народа. Михаил Александрович напомнил, что чеченский народ одной из огромных коллективных жертв. Он выразил восхищение переменами в развитии экономики и социальной сферы Чечни. #Кадыров #Россия #Чечня #Федотов Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Май 10 2017 в 9:39 PDT

Глава Чечни также отметил, что обсудил с Федотовым "целый ряд вопросов дальнейшего расширения сотрудничества и взаимодействия в вопросах, которыми занимается совет".

По словам Кадырова, Федотов специально приурочил свой приезд ко Дню памяти и скорби чеченского народа, в ходе визита он "выразил восхищение переменами в развитии экономики и социальной сферы Чечни".

Ранее сообщалось, что глава СПЧ посетил открытие передвижной выставки "Стена скорби" в Грозном, посвященной жертвам политических репрессий.