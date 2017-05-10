Кадыров: глава СПЧ отметил хорошую работу организации в Чечне

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов отметил хорошую работу организации в Чечне. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"Михаил Александрович отметил хорошую работу аналогичного Совета при главе ЧР", - написал Кадыров в социальной сети Instagram.
Дорогие друзья! Сегодня я встретился с Председателем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым. Мы обсудили целый ряд вопросов дальнейшего расширения сотрудничества и взаимодействия в вопросах, которыми занимается Совет. Михаил Александрович отметил хорошую работу аналогичного Совета при Главе ЧР. Он подчеркнул, что свой приезд специально приурочил к Дню памяти и скорби чеченского народа. Михаил Александрович напомнил, что чеченский народ одной из огромных коллективных жертв. Он выразил восхищение переменами в развитии экономики и социальной сферы Чечни. #Кадыров #Россия #Чечня #Федотов
Глава Чечни также отметил, что обсудил с Федотовым "целый ряд вопросов дальнейшего расширения сотрудничества и взаимодействия в вопросах, которыми занимается совет".
По словам Кадырова, Федотов специально приурочил свой приезд ко Дню памяти и скорби чеченского народа, в ходе визита он "выразил восхищение переменами в развитии экономики и социальной сферы Чечни".
Ранее сообщалось, что глава СПЧ посетил открытие передвижной выставки "Стена скорби" в Грозном, посвященной жертвам политических репрессий.