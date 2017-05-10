Брошенным в Москве приемным детям нашли новую семью и выделили особняк

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КАЛИНИНГРАД, 10 мая. /ТАСС/. Семерым детям, от которых в начале апреля в Москве отказались приемные родители, подобрали новую семью, и выделили ей трехэтажный особняк с участком в городе Советске близ российско-литовской границы в Калининградской области. Об этом сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора региона Антон Алиханов.
"Мы обещали, что обязательно найдем семью, которая сможет подарить любовь, тепло и внимание этим детям, мы обещали, что найдем для них просторный и удобный дом, и все взятые на себя обязательства выполнили. Новая жизнь детей в семье начинается с хорошего, и мы надеемся, что она и в дальнейшем будет успешной", - отметил врио губернатора.
Как рассказала ТАСС врио министра социальной политики области Анжелика Майстер, новую семью для ребят выбирали несколько недель, к работе были подключены специалисты органов опеки и психологи. Из нескольких претендентов была выбрана семья из Советска, имеющая успешный опыт воспитания восьмерых своих и семерых приемных детей.
"Семья очень достойная. На протяжении нескольких недель эти родители поддерживают связь с (брошенными - прим. ТАСС) детьми, навещают их, проводят вместе время. С помощью психологов установлен очень неплохой контакт, и мы действительно понимаем, что детям будет хорошо и комфортно (в этой семье - прим. ТАСС), и приемные родители тоже с удовольствием приняли этих детей", - отметила виро министра.
Для семьи подобран дом - это особняк, находящийся в собственности областной администрации. Ранее в нем располагалось учреждение социального обслуживания. Здание будет передано семье во временное безвозмездное пользование. Дом окружен благоустроенной территорией с детской площадкой и участком, есть все необходимое для комфортной жизни семьи, рассказала Майстер. Она добавила, что особняк нуждается в небольшом косметическом ремонте, но уже есть спонсоры, которые помогут привести его в порядок.
Вопрос передачи детей на воспитание в новую семью будет решен в ближайшие дни. Передача дома в пользование семьи это тоже "вопрос дней", добавила собеседница агентства.
Как сообщалось ранее, приемная семья, переехавшая в 2015 году из Калининграда в Москву, вернула в столичный детский дом семерых детей в возрасте от трех до 12 лет, поскольку не смогла добиться более высоких социальных выплат от местных властей. Четверо детей - из Калининградской области, трое из Петрозаводска. Калининградские власти приняли решение не разделять детей, которые уже привыкли жить одной семьей, и всех семерых вернули в регион, где разместили в специально подготовленной квартире в Центре содействия семейному воспитанию "Наш дом" в курортном Зеленоградске на берегу Балтийского моря до подбора для них новых приемных родителей.
В связи с отказом от детей в Москве прокуратура Калининградской области и региональное управление Следственного комитета проводят проверки.