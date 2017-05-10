Эксперт: действия столичных властей по сносу ветхих пятиэтажек не нарушают Конституцию

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Действия властей Москвы в рамках программы реновации и последующего сноса ветхих пятиэтажек в столице не нарушают нормы Конституции РФ. Такое мнение в интервью "Российской газете" высказал ректор Московского государственного юридического университета им. Кутафина Виктор Блажеев.

"Я не встречал указаний на то, какой именно норме Конституции Российской Федерации противоречит предлагаемый механизм (реновация - прим. ТАСС), но если допустить, что речь идет о защите прав собственности, то ответ прост. Право собственности, как и любое другое вещное право, может быть ограничено", - отметил Блажеев, в ответ на вопрос о том, противоречит ли механизм (реновация - прим. ТАСС) Конституции РФ.

По его словам, об этом говорит и статья 55 Конституции Российской Федерации и статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для этого достаточно наличие всего двух условий. Ограничение должно быть установлено федеральным законом и обусловлено необходимостью защиты законных прав и интересов других лиц (публичных интересов).

"И то, и другое в данном случае присутствует. Возможность переселения будет содержаться в федеральном законе, а законное право граждан на улучшение жилищных условий уже закреплено в статье 40 Конституции Российской Федерации. Так что оба необходимых условия очевидно имеются. И говорить о нарушении конституционных прав граждан в этой части мне кажется неуместным", - пояснил он.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома.

В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров. Предварительные оценки стоимости программы назывались некоторыми депутатами в диапазоне 3-3,5 трлн рублей. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей.

В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.