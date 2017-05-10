Для создания в Москве монумента жертвам политрепрессий собрали 27 млн рублей из 160

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Фонд памяти, аккумулирующий средства для сооружения в Москве монумента жертвам политических репрессий, собрал пока 27 млн руб. из необходимых 160 млн. Об этом ТАСС сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, глава попечительского совета фонда Михаил Федотов.

"Собрано 27 млн руб. Но нам надо на полную сметную стоимость 460 млн, из которых 300 млн дает правительство Москвы, а 160 млн нужно собрать добровольных пожертвований взносов", - сказал он.

Глава СПЧ приветствовал заявление руководителя Чечни Рамзана Кадырова о том, что региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова направит 5 млн руб. на сооружение в Москве монумента памяти жертв политических репрессий. "Это очень хорошее решение. Нам ценно каждое пожертвование, мы каждому дарителю, и тому, кто дал миллионы, и тому кто дал 100 руб. от своей пенсии говорим спасибо", - отметил Михаил Федотов, который вместе с руководителем Государственного музея истории ГУЛАГа Романом Романовым побывал в столице Чечни Грозном. Там была открыта передвижная выставка "Стена скорби", посвященная созданию монумента памяти жертв политических репрессий.

Монумент создается по проекту скульптора Георгия Франгуляна. Памятник представляет собой масштабный бронзовый барельеф с изображением человеческих фигур, символизирующих выживших и ушедших. На плоскостях будет нанесено слово "Помни" на разных языках.

Федотов надеется, что необходимые средства удастся собрать и монумент будет открыт 30 октября, как и предполагалось. "Памятник будет открыт 30 октября, если денег не хватит, то какие-то работы будут завершены позднее. Но я уверен, что мемориал будет готов к открытию, что на его открытие приедут делегации из разных стран мира, потому что это будет событие мирового масштаба", - сказал он.

В свою очередь Роман Романов сообщил ТАСС, что монтаж памятника должен начаться в августе. "Срок начала монтажа - конец августа-начало сентября. Мы не думаем, что деньги не удастся собрать, но в крайнем случае его бронзовая часть, сама "Стена скорби", будет смонтирована точно, а если вдруг денег и не хватит, то лишь на прилегающую территорию", - уточнил он.