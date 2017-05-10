Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подмосковье возобновляет отопление в жилых домах

Общество
10 мая, 23:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Теплой погоды в московском регионе не ожидается до середины мая

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Тепло в квартиры жителей Подмосковья вернется в кратчайшие сроки, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"По поручению губернатора Андрея Воробьева, главам муниципалитетов необходимо принять в самые кратчайшие сроки решение о возобновлении подачи отопления в жилые дома и на социальные объекты (детские сады, больницы и школы) Московской области в связи с резким похолоданием. Такое решение они должны принять совместно с руководством ресурсоснабжающих и управляющих компаний", - приводятся в сообщении пресс-службы слова главы министерства Евгения Хромушина.

"Техническая возможность быстро включить отопление в домах жителей имеется, так как отопительный сезон закончился всего несколько дней назад. Решение о возобновлении отопления принято в связи с многочисленными обращениями жителей по поводу низких температур в квартирах, соответствующее письмо сегодня ушло главам муниципальных образований", - добавил Хромушин.

Теплой погоды в московском регионе не будет до середины мая, 9 мая температура была ниже нормы на 9 градусов, а в ночь на 11 мая в Московской области ожидаются заморозки - температура может опуститься до минус 3 градусов.

В пресс-службе областного минЖКХ напомнили, что отопительный сезон заканчивается при условии, что на всей территории региона среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке не ниже +8° С. При этом решение о завершении отопительного периода в каждом конкретном муниципальном образовании принимаются местными органами власти, исходя из фактических погодных условий. В прошлом году отопительный период в Подмосковье завершился в середине апреля.

"Мы рекомендовали муниципалитетам не торопиться с отключением подачи тепла, особенно на объекты социальной сферы, а отключение жилого фонда должно пройти максимально комфортно для жителей. Поэтому руководителям муниципальных образований Подмосковья рекомендовано подходить к этому вопросу не с формальной точки зрения, а с учетом пожеланий жителей" - подчеркнул Хромушин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
4
Более 400 человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" по Оттаве
8
Празднование Дня Победы в Москве завершил большой салют
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
2
К середине мая в Москве потеплеет до 18 градусов
3
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
4
"Реал" проиграл "Атлетико", но вышел в финал футбольной Лиги чемпионов
5
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
6
Мизулина раскритиковала идею введения налога на малодетность
7
Григорий Лепс прокомментировал включение в черный список сайта "Миротворец"
Темы дня
Загрузка...
Реклама