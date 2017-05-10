Подмосковье возобновляет отопление в жилых домах

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Тепло в квартиры жителей Подмосковья вернется в кратчайшие сроки, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"По поручению губернатора Андрея Воробьева, главам муниципалитетов необходимо принять в самые кратчайшие сроки решение о возобновлении подачи отопления в жилые дома и на социальные объекты (детские сады, больницы и школы) Московской области в связи с резким похолоданием. Такое решение они должны принять совместно с руководством ресурсоснабжающих и управляющих компаний", - приводятся в сообщении пресс-службы слова главы министерства Евгения Хромушина.

"Техническая возможность быстро включить отопление в домах жителей имеется, так как отопительный сезон закончился всего несколько дней назад. Решение о возобновлении отопления принято в связи с многочисленными обращениями жителей по поводу низких температур в квартирах, соответствующее письмо сегодня ушло главам муниципальных образований", - добавил Хромушин.

Теплой погоды в московском регионе не будет до середины мая, 9 мая температура была ниже нормы на 9 градусов, а в ночь на 11 мая в Московской области ожидаются заморозки - температура может опуститься до минус 3 градусов.

В пресс-службе областного минЖКХ напомнили, что отопительный сезон заканчивается при условии, что на всей территории региона среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке не ниже +8° С. При этом решение о завершении отопительного периода в каждом конкретном муниципальном образовании принимаются местными органами власти, исходя из фактических погодных условий. В прошлом году отопительный период в Подмосковье завершился в середине апреля.

"Мы рекомендовали муниципалитетам не торопиться с отключением подачи тепла, особенно на объекты социальной сферы, а отключение жилого фонда должно пройти максимально комфортно для жителей. Поэтому руководителям муниципальных образований Подмосковья рекомендовано подходить к этому вопросу не с формальной точки зрения, а с учетом пожеланий жителей" - подчеркнул Хромушин.