Подмосковье возобновляет отопление в жилых домах

Визит Лаврова в Вашингтон подтвердил, что США и РФ настроены улучшать отношенияПолитика 11 мая, 0:03
"Арсенал" победил "Саутгемптон" в матче чемпионата Англии по футболуСпорт 10 мая, 23:44
"Реал" проиграл "Атлетико", но вышел в финал футбольной Лиги чемпионовСпорт 10 мая, 23:40
Начало второго периода матча ЧМ Германия - Словакия было отложено из-за проблем со льдомСпорт 10 мая, 22:40
THR: скончался американский актер Майкл ПарксКультура 10 мая, 22:31
Белый дом: доказательств сговора команды Трампа с РФ нет и быть не можетМеждународная панорама 10 мая, 22:14
Белый дом не видит необходимости назначать спецпрокурора по РоссииМеждународная панорама 10 мая, 21:50
Корстин: серия "Локомотива-Кубани" и УНИКСа является украшением Единой лиги ВТБСпорт 10 мая, 21:42
Маричев: ВК "Динамо" должен показать суперигру, чтобы победить "Зенит" в "Финале шести"Спорт 10 мая, 21:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Тепло в квартиры жителей Подмосковья вернется в кратчайшие сроки, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
"По поручению губернатора Андрея Воробьева, главам муниципалитетов необходимо принять в самые кратчайшие сроки решение о возобновлении подачи отопления в жилые дома и на социальные объекты (детские сады, больницы и школы) Московской области в связи с резким похолоданием. Такое решение они должны принять совместно с руководством ресурсоснабжающих и управляющих компаний", - приводятся в сообщении пресс-службы слова главы министерства Евгения Хромушина.
"Техническая возможность быстро включить отопление в домах жителей имеется, так как отопительный сезон закончился всего несколько дней назад. Решение о возобновлении отопления принято в связи с многочисленными обращениями жителей по поводу низких температур в квартирах, соответствующее письмо сегодня ушло главам муниципальных образований", - добавил Хромушин.
Теплой погоды в московском регионе не будет до середины мая, 9 мая температура была ниже нормы на 9 градусов, а в ночь на 11 мая в Московской области ожидаются заморозки - температура может опуститься до минус 3 градусов.
В пресс-службе областного минЖКХ напомнили, что отопительный сезон заканчивается при условии, что на всей территории региона среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке не ниже +8° С. При этом решение о завершении отопительного периода в каждом конкретном муниципальном образовании принимаются местными органами власти, исходя из фактических погодных условий. В прошлом году отопительный период в Подмосковье завершился в середине апреля.
"Мы рекомендовали муниципалитетам не торопиться с отключением подачи тепла, особенно на объекты социальной сферы, а отключение жилого фонда должно пройти максимально комфортно для жителей. Поэтому руководителям муниципальных образований Подмосковья рекомендовано подходить к этому вопросу не с формальной точки зрения, а с учетом пожеланий жителей" - подчеркнул Хромушин.