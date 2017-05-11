Матвиенко: в России не будет разгула ювенальной юстиции

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Совет Федерации вместе с Госдумой готовит предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего отношения в семье, и они основаны на ценностях российской культуры. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Никакого разгула ювенальной юстиции в нашей стране не было, нет и - заявляю со всей ответственностью - не будет. Крепкая, дружная семья, в которой родители и дети не разобщены, а любят друг друга, доверяют друг другу, - одна из основополагающих ценностей российской культуры. Поэтому мы против любых мер, которые идут вразрез с этой ценностью", - сказала Матвиенко в интервью газете "Аргументы недели".
По ее словам, вмешательство государства в дела семьи, тем более изъятие детей из семьи - мера самая крайняя. "На нее органы опеки идут только тогда, когда дальнейшее пребывание детей в родной семье сопряжено с очевидными угрозами для их физического, психического, нравственного здоровья", - сказала Матвиенко, признав, что поспешные, опрометчивые решения со стороны этих органов порой имеют место. "Но это именно просчеты, а не сознательная установка на разлучение родителей и детей при малейшем поводе", - уточнила она.
Матвиенко добавила, что Совфед держит в поле зрения правоприменительную практику в этой сфере.
"Вместе с коллегами из Госдумы готовим предложения по совершенствованию соответствующего законодательства. Цель у нас одна: помощь семье, особенно семье с детьми, содействие ее сохранению и укреплению, потому что именно в семье происходит социализация человека, привитие ему важнейших ценностей, с которыми он потом пойдет по жизни. В этом ключевой принцип нашего подхода к этой проблеме", - отметила председатель верхней палаты парламента РФ.