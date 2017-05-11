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"Известия": в России появилась электронная карта кладбищ

Общество
11 мая, 4:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Чтобы найти данные о конкретном человеке, необходимо знать его фамилию, имя и отчество, также можно ввести в форму поиска дату рождения и дату смерти

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор выдал разрешение на создание максимально полной электронной базы захоронений в России. Об этом газете "Известия" рассказал Максим Логанов, гендиректор компании ООО "РусКладбища", занимающейся проектом.

"Задумка в том, чтобы была не только максимально полная база захоронений, но и возможность проложить точный маршрут, с фотографиями, - сказал собеседник издания. - На сайте будут и обычные кладбища, и мемориалы, и воинские захоронения. Все данные мы и собираем, и проверяем вручную, за несколько месяцев удалось полностью "оцифровать" Санкт-Петербург и Ленобласть".

Газета отмечает, что на сайте нельзя просмотреть список всех захоронений. Чтобы найти данные о конкретном человеке, необходимо знать его фамилию, имя и отчество, также можно ввести в форму поиска дату рождения и дату смерти. Место на кладбище можно будет увидеть на карте.

По данным издания, идею "оцифровки" кладбищ в прошлом году предложил Минстрой России, пилотный проект должен был стартовать в начале 2017 года. Однако он не был запущен, поскольку в ведомстве не смогли оперативно прокомментировать ход выполнения работ, пишет издание.

Член рабочей группы по совершенствованию законодательства о погребении и похоронном деле Госдумы Павел Уланов в беседе с газетой поддержал подобную инициативу. "Мы предлагали создать единую базу, официальный портал, куда бы подгружались данные разных проектов, от общественных движений, предпринимателей, - сказал он. - Идею так и не воплотили, возможно, посчитали экономически необоснованной. Но такие системы, безусловно, необходимы".

Газета пишет, что единственная существующая в России государственная база захоронений принадлежит Минобороны. На портале "Мемориал" можно найти данные о погибших солдатах Великой Отечественной войны, а о многих павших и узнать точное местоположение захоронения.

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