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"Известия": Минстрой хочет избавить от проверок добросовестные управляющие компании ЖКХ

Общество
11 мая, 4:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Отмечается, что внедрение новой методики позволит снизить нагрузку на добросовестные управляющие компании и усилить контроль за теми организациями, которые допускают нарушения в работе

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ подготовило проект распоряжения правительства, согласно которому компании, осуществляющие управление многоквартирными домами (УК), могут освободить от проверок при условии их работы без нарушений. Об этом в четверг пишет газета "Известия", которая ознакомилась с документом.

Как сообщает издание, ведомство предлагает определять уровень риска для каждой УК, который будет высчитываться по количеству выданных жилинспекцией предписаний об устранении нарушений по находящемуся в управлении жилфонду. В организациях из высокой категории риска плановые проверки будут раз в год, из средней - раз в два года, из умеренной - раз в три года, а в организациях с низкой категорией риска проверок не будет.

В Минстрое газете заявили, что внедрение новой методики планирования проверок позволит снизить нагрузку на добросовестные управляющие компании и усилить контроль за теми организациями, которые допускают нарушения в работе. "Это позволит оптимизировать работу госжилинспекций, на которые в последнее время возложена масса дополнительных функций, например, в части контроля приоритетного проекта формирования комфортной городской среды", - отметил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Издание отмечает, что риск-ориентированный подход применяется всего в трех видах надзорной деятельности: пожарном, санитарно-эпидемиологическом надзорах и в сфере связи. По данным "Известий", с 2018 года подобный подход правительство планирует распространить на 33 вида надзорной деятельности.

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