Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Потепление до 18 градусов придет в Москву к середине следующей недели

Общество
11 мая, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Ночные температуры к середине следующей недели составят плюс 5-7 градусов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Дневные температуры в Москве начнут повышаться с конца этой недели и к середине следующей достигнут отметки в 18 градусов тепла. Об этом ТАСС сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"18-градусной отметки температура достигнет только к середине следующей недели. А ночные температуры к середине следующей недели повысятся до 5-7 градусов", - сказал Вильфанд.

До конца этой недели ночные температуры сохранятся на уровне нулевой отметки, а дневные температуры уже в выходные достигнут уровня в 11-14 градусов.

Гидрометцентр РФ до конца недели не прогнозирует сильных осадков, но отмечает вероятность краткосрочных дождей с небольшим мокрым снегом в четверг и пятницу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
4
Более 400 человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" по Оттаве
8
Празднование Дня Победы в Москве завершил большой салют
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
2
Пенсионер в Кузбассе ранил из пистолета девочку в общежитии
3
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
4
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
5
Потепление до 18 градусов придет в Москву к середине следующей недели
6
Экс-глава "Роснано" Меламед освобожден из-под домашнего ареста
7
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
Темы дня
Загрузка...
Реклама