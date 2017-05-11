Потепление до 18 градусов придет в Москву к середине следующей недели

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Дневные температуры в Москве начнут повышаться с конца этой недели и к середине следующей достигнут отметки в 18 градусов тепла. Об этом ТАСС сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"18-градусной отметки температура достигнет только к середине следующей недели. А ночные температуры к середине следующей недели повысятся до 5-7 градусов", - сказал Вильфанд.

До конца этой недели ночные температуры сохранятся на уровне нулевой отметки, а дневные температуры уже в выходные достигнут уровня в 11-14 градусов.

Гидрометцентр РФ до конца недели не прогнозирует сильных осадков, но отмечает вероятность краткосрочных дождей с небольшим мокрым снегом в четверг и пятницу.