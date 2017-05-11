"Артек" принял девять детей из Сирии на отдых

ФИФА не будет мириться с тем, чтобы деньги были целью, а футбол лишь средством - ИнфантиноСпорт 11 мая, 10:41
Федеральная грузовая компания в апреле увеличила перевозки грузов на 9%, до 17 млн тТранспорт 11 мая, 10:40
Ученые Красноярска создали технологию, позволяющую ускорить на 30 лет выращивание кедраНаука 11 мая, 10:36
Илюмжинов поддержал матч компьютера и Каспарова в 1997 году, несмотря на разногласияСпорт 11 мая, 10:34
СМИ: новый регламент сертификации авиатехники могут утвердить летомТранспорт 11 мая, 10:33
Захарова упрекнула американские СМИ в ангажированности во время визита Лаврова в СШАПолитика 11 мая, 10:30
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФПолитика 11 мая, 10:22
"Благие намерения" и "Пушкинский XXI": Россия на 57-й Венецианской арт-биенналеКультура 11 мая, 10:00
"Артек" принял девять детей из Сирии на отдыхОбщество 11 мая, 9:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Девять детей из Сирийской Арабской Республики прибыли на отдых в Международный детский центр "Артек". Об этом сообщила пресс-служба "Артека".
"Девять юных сирийцев 15-16 лет, прибывших в "Артек", - это дети сирийских военных из Дамаска, погибших в борьбе с международным терроризмом. Главными задачами пребывания сирийских детей в "Артеке" являются включение в мирную жизнь и приобщение к образовательным программам", - сказали в пресс-службе.
Ребята из Сирии приехали в лагерь 5 мая и уже успели посетить Севастополь, где в День Победы приняли участие в акции "Бессмертный полк", пройдя по улицам города-героя вместе с тысячами севастопольцев. В "Артеке" сирийцев ожидает обширная культурная и образовательная программа. Например, они станут участниками Международной детской военно-исторической ассамблеи "Вечный огонь-2017", их ждут турпоходы, морские экспедиции, конкурсы.
В пресс-службе "Артека" сообщили, что сирийские дети приехали в знаменитый детский лагерь по приглашению "Фонда социально-культурных инициатив".