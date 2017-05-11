"Артек" принял девять детей из Сирии на отдых

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Девять детей из Сирийской Арабской Республики прибыли на отдых в Международный детский центр "Артек". Об этом сообщила пресс-служба "Артека".

"Девять юных сирийцев 15-16 лет, прибывших в "Артек", - это дети сирийских военных из Дамаска, погибших в борьбе с международным терроризмом. Главными задачами пребывания сирийских детей в "Артеке" являются включение в мирную жизнь и приобщение к образовательным программам", - сказали в пресс-службе.

Ребята из Сирии приехали в лагерь 5 мая и уже успели посетить Севастополь, где в День Победы приняли участие в акции "Бессмертный полк", пройдя по улицам города-героя вместе с тысячами севастопольцев. В "Артеке" сирийцев ожидает обширная культурная и образовательная программа. Например, они станут участниками Международной детской военно-исторической ассамблеи "Вечный огонь-2017", их ждут турпоходы, морские экспедиции, конкурсы.

В пресс-службе "Артека" сообщили, что сирийские дети приехали в знаменитый детский лагерь по приглашению "Фонда социально-культурных инициатив".