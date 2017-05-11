Более трети россиян прибегают к самолечению

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Более трети россиян (35%) во время болезни занимаются самолечением, большинство (57%) прибегают к квалифицированной бесплатной или платной медицинской помощи. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"В случае возникновения заболеваний 46% опрошенных сегодня, как и два года назад, обращаются в государственную поликлинику, более трети (35%) занимаются самолечением, каждый десятый (11%) идет в платное медучреждение", - говорится в отчете. Отмечается, что еще 4% респондентов предпочитают вообще не лечиться, еще 1% прибегает к помощи целителей.

По данным ВЦИОМ, хорошим состоянием здоровья может похвастаться лишь каждый третий россиянин (35%), каждый второй (49%) оценивает его как удовлетворительное. При этом за последнее десятилетие снизилась доля россиян, негативно оценивающих свое здоровье: с 24% в 2006 году до 15% в 2017 году. В проблемах со здоровьем россияне в основном склонны винить работу и стресс, отсутствие денег на лекарства и профилактику болезней, плохую экологию, при этом за последние два года материальные трудности стали указывать в качестве причин болезней вдвое чаще (с 17% в 2015 году до 35% в 2017 году).

"В течение последнего года работа медицинских учреждений вызывает все больше нареканий в части доступности и качества услуг. Это косвенным образом влияет на оценку своего состояния. Крайне тревожный факт - большой размер группы самолечения. Опять же, это свидетельствует и об уровне доверия медицинским учреждениям, и о доступности самих медицинских услуг", - прокомментировал результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

В опросе ВЦИОМ, проведенном 23-24 апреля методом телефонного интервью, приняли участие 1200 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.