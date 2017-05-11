Фонд Кадырова в День памяти и скорби раздал нуждающимся тысячи тонн продуктов

ГРОЗНЫЙ, 11 мая. /ТАСС/. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова раздал нуждающимся в Чечне тысячи тонн продуктов питания в День памяти и скорби, который отмечался в республике 10 мая. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"По решению президента РОФ Аймани Несиевны (Кадыровой - прим. ТАСС) малоимущим семьям, больным и престарелым раздали 40 тыс. мешков сахара, муки и риса. Также они получили 3 тыс. литровых банок меда и 240 тыс. бройлеров. Кроме того, в результате организованных различными ведомствами в районах и населенных пунктах акций нуждающиеся граждане получили мясо сотен голов КРС (крупного рогатого скота - прим. ТАСС)", - написал Кадыров.

В День памяти и скорби народов Чечни в республике вспоминают первого президента республики Ахмата Кадырова, погибшего от рук террористов 9 мая 2004 года, а также всех погибших в ходе трагических событий в истории чеченского народа. Во всех городах и районах республики проводятся обряды жертвоприношения, в мечетях читаются молитвы.

Ассаламу алайкум! В День памяти и скорби чеченского народа РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова провёл крупную благотворительную акцию. По решению Президента РОФ, моей дорогой МАМЫ Аймани Несиевны малоимущим семьям, больным и престарелым раздали 40 тыс мешков сахара, муки и риса. Также они получили три тысячи литровых банок мёда и 240 тыс бройлеров. Кроме того, в результате организованных различными ведомствами, в районах и населённых пунктах акций нуждающиеся граждане получили мясо сотен голов КРС. В эти дни благотворительностью занимаются ещё фирмы, организации , предприниматели и частные лица. В Чечне поминают всех жертв репрессий, ссылок, депортаций и каторжных работ, вспоминают тех, кто ушёл в Праведный мир в результате военных действий. В борьбе с терроризмом ценой собственных жизней убедительную победу над коварным врагом одержали Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и тысячи Его соратников. (Да смилостивится Аллах над ними). О них сегодня народ вспоминает с особой благодарностью! #Кадыров #Россия #Чечня #РОФ Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Май 10 2017 в 2:05 PDT