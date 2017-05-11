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Активисты польского общества "Курск" реставрируют памятники Красной Армии в Польше

Общество
11 мая, 11:15 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Мемориальное общество "Курск" - единственная в Польше организация, которая на благотворительных началах занимается реставрацией памятников советским солдатам

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ВАРШАВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Активисты польского мемориального общества "Курск" восстанавливают в Польше памятники военных лет.

"На днях мы завершили реконструкцию памятника в честь воинов 2-й польской армии, который расположен в городе Стшельце-Краеньске", - сообщил ТАСС лидер "Курска" Ежи Тыц, подчеркнув, что "реконструкция этого объекта на 90% финансировалась за счет российской организации "Почетный караул" из Москвы".

"Ее председатель Олег Oшурков решил таким образом отблагодарить нас за ремонт в прошлом году памятника, посвященного советским воинам, который также находится в Стшельце-Краеньске, - пояснил он. - Таким образом, благодаря польско-российскому сотрудничеству мы вернули надлежащий вид сразу двум мемориалам".

Город Стшельце-Краеньске расположен на западе Польши в Любушском воеводстве. Ранее это был немецкий город Фридеберг. В январе 1945 года он был освобожден в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции.

Отреставрированный активистами "Курска" в прошлом году памятник расположен в городском парке. Это небольшой обелиск с надписью на польском языке: "Героям Красной Армии, погибшим в боях за освобождение Польши".

Памятник польским солдатам представляет собой высеченные в камне головы двух военнослужащих, всматривающихся в горизонт. "Слава солдатам 2-й армии Войска Польского, сражавшимся за возвращение отечеству пястовских земель", - гласит надпись на постаменте.

Мемориальное общество "Курск" - единственная в Польше организация, которая на благотворительных началах занимается реставрацией памятников советским солдатам. На счету активистов уже несколько десятков отремонтированных и обновленных мемориалов Красной Армии в республике.

Сейчас все силы "Курска" брошены на завершение реставрации самого большого в Польше памятника советским солдатам в городе Миколин. Это мемориал, посвященный памяти воинов Первого Украинского фронта, погибших 23-30 января 1945 года при форсировании Одера. Над его восстановлением активисты работают уже несколько месяцев. Планируется, что торжественное открытие обновленного мемориала состоится 22 июня в годовщину нападения фашистской Германии на Советский Союз.

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