Жители пятиэтажек смогут выбрать равнозначное или равноценное жилье для переселения

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Власти Москвы готовы к тому, что в законопроект о реновации жилищного фонда столицы может быть внесена поправка о предоставлении переселенцу из пятиэтажек равнозначного или равноценного жилья. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
"Никаких проблем прописать в законе то, что человек на выбор получает либо равнозначное, либо равноценное жилье, не возникнет. У человека появляется дополнительная гарантия судебной защиты и по равнозначности, и по равноценности", - сказал Собянин в эфире радиостанции Вести FM.
В настоящее время в проекте закона прописано, что собственник жилья в пятиэтажке, попавшей в программу реновации, получит равнозначное жилье, то есть равное по жилой площади и по числу комнат. Однако сразу же стали высказываться мнения, что необходимо предоставлять не равнозначное, а равноценное жилье, то есть равное по стоимости прежнего жилья.
В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.
Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживают 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета.
По словам мэра Москвы, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".
Жители Москвы, чьи дома войдут в список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.