Жители Теннесси протестуют против установки памятника участнику "Обезьяньего процесса"

Венская интрига: как возможное продление сокращения добычи повлияет на цены на нефтьЭкономика и бизнес 11 мая, 12:02
СМИ: Могерини высказалась за скорейшее вхождение балканских стран в ЕСМеждународная панорама 11 мая, 11:58
Компания из Саудовской Аравии в 2013 году заплатила €1 млн за 4,5 часа общения с РоналдуСпорт 11 мая, 11:56
Томский вуз открыл лабораторию по созданию технологий для экологичной энергетикиНаука 11 мая, 11:54
Трем фигурантам уголовного дела о теракте в Петербурге предъявили обвинениеПроисшествия 11 мая, 11:53
Погрузка на Приволжской магистрали в апреле 2017 года увеличилась почти на 20%Транспорт 11 мая, 11:53
Токио оплатит расходы на строительство временных объектов к Играм-2020 по всей ЯпонииСпорт 11 мая, 11:52
Решение ЕС о "безвизе" для Украины Порошенко расценил как "разрыв с постсоветским прошлым"Международная панорама 11 мая, 11:46
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2017 год до 1,2%Экономика и бизнес 11 мая, 11:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Группа консервативно настроенных жителей города Дейтон в штате Теннеси, где в 1926 году проходил известный "Обезьяний процесс" над школьным учителем Джоном Скоупсом, преподававшим теорию эволюции Дарвина, собрались перед зданием суда и намерена совместно с консервативной организацией "Объединение пасторов штата Теннесси" провести акцию протеста против установки статуи адвокату Скоупса - Кларенсу Дэрроу. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Скоупса обвиняли в нарушении закона штата Теннесси, согласно которому в средних учебных заведениях запрещалось преподавать любую теорию, которая ставила бы под сомнение божественное сотворение мира. В итоге Скоупс был признан виновным, приговорен к штрафу, но в итоге по техническим причинам приговор не вступил в силу. Защищал Скоупса Кларенс Дэрроу, на стороне обвинения выступал трехкратный кандидат на пост президента США Уильям Дженнинг Брайан.
Бронзовая статуя Брайана была установлена на лужайке перед зданием суда в Дейтоне, где в 1926 году шел процесс. Напротив нее планировалось установить статую Кларенса Дэрроу, но против этого восстали местные жители, которые до сих пор считают Дэрроу опасным радикалом, настроенным антиамерикански.
Создатель статуи - скульптор из Филадельфии Зенос Фридакис - заявил, что хотел бы присутствовать на открытии памятника и выразил при этом надежду, что его "не обмажут дегтем и не изваляют в перьях".
Cогласно общенациональному опросу, проведенному Организацией Гэллапа в 2014 году среди 1028 американцев, 42% были уверены в том, что бог создал человека в его нынешнем виде, 31% допускал, что человек эволюционировал, но по воле Бога и лишь 19% заявили, что человек возник в результате эволюции без божественного вмешательства.