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Жители Теннесси протестуют против установки памятника участнику "Обезьяньего процесса"

Общество
11 мая, 11:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Процесс над учителем, преподававшим теорию Дарвина, когда в школах запрещалось говорить о любой теории, ставившей бы под сомнение божественное сотворение мира, прошел в городе Дейтон в 1926 году

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НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Группа консервативно настроенных жителей города Дейтон в штате Теннеси, где в 1926 году проходил известный "Обезьяний процесс" над школьным учителем Джоном Скоупсом, преподававшим теорию эволюции Дарвина, собрались перед зданием суда и намерена совместно с консервативной организацией "Объединение пасторов штата Теннесси" провести акцию протеста против установки статуи адвокату Скоупса - Кларенсу Дэрроу. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Скоупса обвиняли в нарушении закона штата Теннесси, согласно которому в средних учебных заведениях запрещалось преподавать любую теорию, которая ставила бы под сомнение божественное сотворение мира. В итоге Скоупс был признан виновным, приговорен к штрафу, но в итоге по техническим причинам приговор не вступил в силу. Защищал Скоупса Кларенс Дэрроу, на стороне обвинения выступал трехкратный кандидат на пост президента США Уильям Дженнинг Брайан.

Бронзовая статуя Брайана была установлена на лужайке перед зданием суда в Дейтоне, где в 1926 году шел процесс. Напротив нее планировалось установить статую Кларенса Дэрроу, но против этого восстали местные жители, которые до сих пор считают Дэрроу опасным радикалом, настроенным антиамерикански.

Создатель статуи - скульптор из Филадельфии Зенос Фридакис - заявил, что хотел бы присутствовать на открытии памятника и выразил при этом надежду, что его "не обмажут дегтем и не изваляют в перьях".

Cогласно общенациональному опросу, проведенному Организацией Гэллапа в 2014 году среди 1028 американцев, 42% были уверены в том, что бог создал человека в его нынешнем виде, 31% допускал, что человек эволюционировал, но по воле Бога и лишь 19% заявили, что человек возник в результате эволюции без божественного вмешательства.

 

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