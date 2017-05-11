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Американский бомбардировщик найден на месте прохождения "Северного потока-2"

Общество
11 мая, 11:40 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова

Самолет находится примерно в километре от линии прохождения будущего газопровода и поэтому, по оценкам экспертов, не повлияет на прокладку труб

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Бомбардировщик времен Второй мировой войны был обнаружен на дне Финского залива недалеко от места, где в будущем должен пройти газопровод "Северный поток - 2". Об этом сообщила телекомпания Yle.

Самолет находится на глубине 100 метров в западной части залива. "При обнаружении бомбардировщик выглядел совершенно неповрежденным. Его длина составляет примерно 11 метров, а размах крыльев - 18 метров", - рассказала начальник отдела по связям с общественностью компании Nord Stream в Финляндии Минна Сунделин.

Морские археологи исследовали самолет и пришли к выводу, что речь идет об американском бомбардировщике Douglas A-20 Havoc /DB-7 Boston, который использовался во время войны США, Великобританией, Советским Союзом и рядом других государств. По словам экспертов, эта находка - большая редкость, так как обычно падающие в море самолеты распадаются на множество частей. Чаще неповрежденными остаются затонувшие суда.

Самолет находится примерно в километре от линии прохождения будущего газопровода и поэтому, по оценкам экспертов, не повлияет на прокладку труб, поскольку при строительстве принимаются во внимание только предметы, залегающие на расстоянии 250 метров от трубы и ближе.

Сведения о самолете переданы в Музейное ведомство страны. Ранее в ходе обследования пути пролегания будущего газопровода в восточной части Финского залива было найдено деревянное торговое судно, затонувшее, как считается, в XVIII веке, а также десятки военных снарядов.

О газопроводе

"Северный поток - 2" предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Планируется, что он будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года. Капитальные затраты на проект ранее оценивались в €8 млрд, а общая стоимость с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд.

Помимо Германии разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода должны выдать Россия, Финляндия, Швеция и Дания - страны, через чьи воды проходит маршрут "Северного потока - 2". Кроме того, в международных консультациях будут участвовать страны, которых косвенно затронет реализация проекта, - Латвия, Литва, Польша и Эстония.

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