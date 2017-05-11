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Патриарх Кирилл призвал сделать участие РПЦ в акции "Бессмертный полк" заметнее

Общество
11 мая, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Предстоятель РПЦ отметил большое значение подобных акций для консолидации общества

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал представителей Русской православной церкви (РПЦ) к видимому участию в акции "Бессмертный полк", приуроченной ко Дню Победы. Такое заявление предстоятель РПЦ сделал на заседании Высшего церковного совета.

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"Я думаю, что Церковь, которая, конечно, участвует в этом "Бессмертном полку" тысячами и тысячами православных людей, может быть, должна и как-то внешне участвовать с тем, чтобы было видно присутствие представителей Церкви. Хотя, конечно, это дело добровольное", - отметил патриарх Кирилл.

Он подчеркнул большое значение подобных акций для консолидации общества.

"Все это имеет большое значение, потому что это удивительный знак способности людей объединяться и консолидироваться поверх различий. Различий ведь очень много, и в этой огромной группе людей, которая шла с портретами, тоже много различий: и национальные различия, и есть православные, есть мусульмане, есть представители других конфессий, и есть люди разных политических взглядов. Но есть общая платформа для консолидации, и эта платформа связана с самым дорогим - конечно, с семейными ценностями, с семейной солидарностью", - сказал предстоятель РПЦ.

По словам патриарха, в основе "Бессмертного полка" - "глубинная нравственная мотивация", которая не работала бы в безрелигиозном обществе. "Хотя среди тех, кто шел, были, наверное, люди, которые не принадлежат никакой церкви, не считают себя религиозными, но нравственное начало, происходящее из религиозного чувства, приводит людей к демонстрации всего того, что они демонстрируют, в частности, посредством такого шествия", - сказал он.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. В этом году 9 мая к шествию "Бессмертный полк" в России присоединились 7,8 млн человек, из них около 850 тыс. - в Москве.

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