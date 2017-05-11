Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Археологи будут работать на площадках сноса пятиэтажек в исторических районах Москвы

Общество
11 мая, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

При всех работах по благоустройству археологи первыми посещают площадки, подчеркнул руководитель департамента культурного наследия Москвы Емельянов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСC

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Московские археологи изучат участки под пятиэтажками, которые городские власти планируют снести в рамках программы реновации устаревшего жилого фонда. Больше всего работ специалисты намерены провести в исторических районах столицы, сообщил ТАСС руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Всегда при всех строительных и благоустроительных работах на площадку первыми заходят археологи. И всегда наши специалисты очень внимательно исследуют культурный слой там, где он есть. Уверяю вас, так будет и с новой программой сноса пятиэтажек", - сказал Емельянов. Он добавил, что каждый год археологи передают много находок историкам и краеведам, а также пополняют музейные коллекции.

Смотрите также

Жилье для каждого пятого москвича: что известно о новой программе сноса хрущевок

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
4
Более 400 человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" по Оттаве
8
Празднование Дня Победы в Москве завершил большой салют
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин: применение пониженного акциза к иностранному вину незаконно
2
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
3
Песков: Лавров привез Трампу послание от Путина
4
Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок
5
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
6
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
7
Американский бомбардировщик найден на месте прохождения "Северного потока-2"
Темы дня
Загрузка...
Реклама