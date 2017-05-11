Археологи будут работать на площадках сноса пятиэтажек в исторических районах Москвы

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Московские археологи изучат участки под пятиэтажками, которые городские власти планируют снести в рамках программы реновации устаревшего жилого фонда. Больше всего работ специалисты намерены провести в исторических районах столицы, сообщил ТАСС руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Всегда при всех строительных и благоустроительных работах на площадку первыми заходят археологи. И всегда наши специалисты очень внимательно исследуют культурный слой там, где он есть. Уверяю вас, так будет и с новой программой сноса пятиэтажек", - сказал Емельянов. Он добавил, что каждый год археологи передают много находок историкам и краеведам, а также пополняют музейные коллекции.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.