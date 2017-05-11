Депутат: у владельцев ипотечных квартир в сносимых домах не будет проблем при расселении

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Жители столичных пятиэтажек, купившие квартиру в ипотеку, при переселении из сносимых домов не столкнутся с проблемами, кредит перейдет на новое жилье. Те, кто при расселении захочет улучшить свои жилищные условия, смогут взять для этого ипотеку. Об этом сообщил журналистам депутат Госдумы от "Единой России", один из авторов законопроекта Николай Гончар.

"Если есть вопрос, по которому никаких проблем нет, - это вопрос об ипотеке. Если у него ипотечный кредит, и в пятиэтажке квартира в качестве залога в банке, то не эта квартира, а эта стоимость там так и останется", - сказал Гончар, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Гончара, для регулирования подобных вопросов не нужны изменения в действующее законодательство. "В законодательстве об ипотеке все сказано", - подчеркнул он.

Аналогично не должно возникнуть проблем у тех собственников пятиэтажек, кто при переселении в новый дом захочет приобрести квартиру побольше. "Типичная ситуация: человек имеет квартиру в собственности, хочет при переселении не квартиру аналогичной жилой площади, а большую квартиру. Может ли он взять ипотечный кредит и оставшиеся метры приобрести? Может, причем предметом залога будет та будущая квартира", - пояснил Гончар.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для владельцев ипотечных квартир в законе о реновации жилищного фонда столицы будет предусмотрена норма о замене предмета ипотеки (старой квартиры на новую) с сохранением условий и обязательств, ранее установленных заключенным договором залога. Градоначальник заверил, что права потребовать досрочного возврата кредита у банка не будет.

О проекте реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживают 1,6 млн человек. Как сообщалось, в перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение резонансного законопроекта до июля.