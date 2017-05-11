Медведев подарил на День рождения Колокольцеву книгу об охоте 1912-го года издания

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ГОРКИ, 11 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил министра внутренних дел Владимира Колокольцева с Днем рождения и подарил ему книгу об охоте и рыбалке, изданную в начале прошлого века.
"Хочу воспользоваться возможностью и поздравить нашего коллегу, Владимира Александровича Колокольцева, с Днем рождения", - сказал Медведев после вступительного слова на заседании кабмина.
"Как у нас водится, мы или ручки дарим, или книжки. Ручки все, видимо, закончились", - пошутил премьер, доставая подарок главе МВД, увлекающемуся рыбной ловлей и охотой - печатное издание начала 1912 года. "Здесь все расписано по месяцам, причем, так, довольно любопытным образом расписано - что в мае происходит, что в другие месяцы", - рассказал Медведев, листая книгу. "Попробуйте применить", - напутствовал глава кабмина, передавая министру подарок.
Колокольцеву исполнилось 56 лет.