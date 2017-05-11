Заксобрание Петербурга рассмотрит вопрос о включении референдума по Исаакию в повестку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга 12 мая рассмотрит вопрос о включении документа о референдуме по статусу Исаакиевского собора в повестку заседания городского парламента на 17 мая. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Денис Четырбок.

"Завтра этот вопрос будет рассматриваться Комитетом по законодательству", - сказал он. Ранее Четырбок сообщил, что подготовлен проект постановления Заксобрания против проведения референдума.

В апреле и начале мая депутаты Заксобрания отказались включать в повестку двух заседаний вопрос о референдуме, который пытались внести "с голоса" противники передачи собора РПЦ. После этого инициативная группа по проведению референдума подала административный иск к Заксобранию Петербурга, оспаривая его бездействие.

История вопроса

28 марта Избирком Петербурга со второй попытки подтвердил соответствие законодательству документов инициативной группы по проведению плебисцита.

На референдум предполагается вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), собор Воскресения Христова (более известный как Храм Спаса на Крови), собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?"

Если голосование будет назначено, оно станет первым с 1991 года, когда горожане решали вопрос о возвращении северной столице исторического имени Санкт-Петербург.

В инициативную группу по проведению референдума, кроме местных парламентариев, которые ранее провели несколько митингов за сохранение музейного статуса Исаакия, вошли представители общественных организаций и политических партий.

В январе губернатор Георгий Полтавченко подтвердил, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.