Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: к 2020 году 2 млн инвалидов должны быть обеспечены рабочими местами

Общество
11 мая, 13:09 UTC+3 ГОРКИ 11, мая. /ТАСС

Премьер-министр сообщил, что этот целевой показатель учитывается в плане мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 11 мая. /ТАСС/. К 2020 году около половины инвалидов трудоспособного возраста в РФ должны быть обеспечены рабочими местами. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

"Ключевая задача: к 2020 году около половины инвалидов трудоспособного возраста должны быть обеспечены рабочими местами. Речь идет о почти 2 млн человек", - сказал он.

Медведев сообщил, что этот целевой показатель учитывается в плане мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов, который и был утвержден главой правительства.

"Он (план - прим. ТАСС) рассчитан на 4 года - с 2017 по 2020 год. Этот комплексный подход к системе занятости, социальной защиты инвалидов мы используем впервые. Что он предполагает? Во-первых, более эффективный контроль за устройством людей с ограничениями по здоровью на работу по квотному принципу. Во-вторых, привлечение социальноориентированных некоммерческих организаций к помощи инвалидам в трудоустройстве. Общественные организации в целом должны занимать более активную позицию. И в-третьих, необходимо будет улучшить работу служб занятости, чтобы можно было проще оформлять все документы", - отметил Медведев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
4
Более 400 человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" по Оттаве
8
Празднование Дня Победы в Москве завершил большой салют
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин: применение пониженного акциза к иностранному вину незаконно
2
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
3
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
4
Американский бомбардировщик найден на месте прохождения "Северного потока-2"
5
Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок
6
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
7
Песков: Лавров привез Трампу послание от Путина
Темы дня
Загрузка...
Реклама