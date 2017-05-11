Медведев: к 2020 году 2 млн инвалидов должны быть обеспечены рабочими местами

ГОРКИ, 11 мая. /ТАСС/. К 2020 году около половины инвалидов трудоспособного возраста в РФ должны быть обеспечены рабочими местами. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

"Ключевая задача: к 2020 году около половины инвалидов трудоспособного возраста должны быть обеспечены рабочими местами. Речь идет о почти 2 млн человек", - сказал он.

Медведев сообщил, что этот целевой показатель учитывается в плане мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов, который и был утвержден главой правительства.

"Он (план - прим. ТАСС) рассчитан на 4 года - с 2017 по 2020 год. Этот комплексный подход к системе занятости, социальной защиты инвалидов мы используем впервые. Что он предполагает? Во-первых, более эффективный контроль за устройством людей с ограничениями по здоровью на работу по квотному принципу. Во-вторых, привлечение социальноориентированных некоммерческих организаций к помощи инвалидам в трудоустройстве. Общественные организации в целом должны занимать более активную позицию. И в-третьих, необходимо будет улучшить работу служб занятости, чтобы можно было проще оформлять все документы", - отметил Медведев.