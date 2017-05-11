Спикер крымского парламента презентовал свою книгу о событиях "Крымской весны"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Председатель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов презентовал свою книгу "Пройти свой путь" о событиях "Крымской весны". Презентация проходила в формате видеомоста между Москвой и Симферополем.

"Идея возникла в начале 2015 года, когда начался активный период интеграции Крыма в состав РФ. Моя книга о тех трех неделях февраля - марта 2014 года, которые изменили Крым, Россию и мир в целом. Я попытался отобразить ту идею, которая двигала крымчанами, и что их заставило тогда в едином порыве прийти на референдум ", - сказал Константинов во время презентации.

В основу книги легли личностно и эмоционально окрашенные воспоминания и размышления автора о событиях в Крыму, России и на Украине в период с осени 2013 года до 18 марта 2014 года. Издание содержит фотографии и документы, уже ставшие достоянием истории, а также факты, которые до сих пор не были известны широкому читателю.

Советник президента РФ Сергей Глазьев считает "очень важным, что в Крыму всегда были люди, которые стремились в Россию и последовательно проводили линию о том, что полуостров - это особая территория, которая принадлежит русскому миру". "К таким людям принадлежит Владимир Константинов. В книге восстановлена все хронология, логика и легитимность принятия крымчанами решения о проведении референдума", - отметил он в ходе презентации.

Заместитель председателя Совета министров - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов в свою очередь назвал изданную книгу "ценнейшим историческим материалом". "Эта книга является ценнейшим историческим материалом, когда мы слышим о них (событиях) из уст человека, который принимал непосредственное участие в тех событиях. Каждая страница этой книги заслуживает того, чтобы ее цитировать", - отметил он.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.