Путин и Аббас по телемосту приняли участие в открытии центра культуры и спорта в Вифлееме

СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Государства Палестина Махмуд Аббас в режиме телемоста приняли участие в церемонии открытия в Вифлееме Многофункционального культурно-спортивного комплекса (МФК), построенного при содействии России. Он был возведен в соответствии с поручением главы российского государства для последующей передачи в качестве дара народу Палестины.

МФК состоит из трех зданий: пятиэтажного музыкально-досугового центра с классами для музыкальных занятий, актовым залом и студией звукозаписи, четырехэтажного спорткомплекса с залами для занятий дзюдо и греко-римской борьбой, а также шестиэтажного делового центра с офисами, киноконцертным залом, рестораном и торговыми помещениями и подземной стоянкой.

Проект был реализован Управлением делами Кремля за счет внебюджетных средств. Порядка $50 млн на эти цели выделила некоммерческая организация "Благотворительный фонд имени Зии Бажаева". Строительство завершилось в мае 2016 года, в июле 2016 г. МФК был передан Государству Палестина.

Комплекс расположен на улице в Вифлееме, названной в честь Путина. Ее специально переименовали в 2012 году к визиту российского лидера. Неподалеку от МФК находится открытый тогда же Российский центр науки и культуры и действующая с 2014 года общеобразовательная средняя школа имени российско-палестинской дружбы, где преподают русский язык.

Во исполнение поручения президента РФ министерствами иностранных дел, культуры и спорта России прорабатывается просьба палестинской стороны о направлении российских специалистов в области обучения музыке, хореографии и тренеров по дзюдо и греко-римской борьбе для работы в МФК и дополнительном финансировании на стартовый период его функционирования.