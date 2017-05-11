Путин: новый культурный центр в Вифлееме поможет талантливой молодежи Палестины

СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Новый культурно-спортивный комплекс, построенный в Вифлееме при участии России, позволит молодежи Палестины ярче проявить свои способности и таланты в искусстве, спорте и науке. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, который вместе с президентом Палестины Махмудом Аббасом в режиме телемоста из сочинской резиденции "Бочаров ручей" принял участие в церемонии открытия Многофункционального комплекса (МФК).

"Ваш город получил современный, оборудованный по последнему слову техники комплекс, состоящий из музыкальной, спортивной школы и бизнес-центра, - обратился он к участникам церемонии. - Теперь у молодежи Палестины появились новые возможности проявить свои способности и таланты, появилась возможность ближе узнать российскую историю и культуру, наши музыкальные российские традиции, заняться борьбой, заниматься спортом".

По словам президента РФ, открытие комплекса стало заметной вехой в развитии отношений России и Палестины. Он назвал это "свидетельством подлинной крепкой дружбы между нашими народами и странами".

Путин выразил признательность руководству Палестины за оказанную помощь в реализации этих планов. Российский лидер искренне поздравил всех с открытием комплекса и от души пожелал всем палестинцам мира благополучия и процветания.

Президент Палестины Махмуд Аббас дал высокую оценку российскому правительству за поддержку народа Палестины и занимаемую позицию. "Хотел бы выразить признательность за тот построенный комплекс, для нас это огромная радость, мы признательны Вам за этот подарок городу Вифлеему и всему палестинскому народу, - заявил Аббас. - В знак моей личной признательности и признательности всего палестинского народа мы приняли решение создать руководящий орган для этого центра, который будет называться Ассоциация по развитию делового и культурного сотрудничества в Палестине имени Владимира Путина". Он добавил, что в этот управляющий орган войдут высокопрофессиональные кадры.

В заключение Аббас подчеркнул, что МФК является символом укрепления двусторонних отношений во многих отраслях и должен занять достойное место среди тех проектов, которые двум странам уже удалось реализовать. Среди таковых палестинский лидер упомянул российскую среднюю школу, российский культурный центр в Вифлееме, музейно-парковый комплекс в Иерихоне, а также решение российского правительства профинансировать процесс реконструкции исторического центра, улицы Звезды, которая ведет к площади, прилегающей к Храму Рождества Христова.