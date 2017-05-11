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В СПЧ выступают против уголовного наказания за оскорбление чувств верующих

Общество
11 мая, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

В Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека и Совете по межнациональным отношениям считают, что по таким делам достаточно штрафа и общественных работ

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Максим Шевченко

Максим Шевченко

© Михаил Джапаридзе/ТАСC

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Член двух президентских советов (Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям), телеведущий Максим Шевченко и директор Московского бюро по правам человека Александр Брод выступают за административное наказание за оскорбление чувств верующих. Свое мнение они высказали ТАСС, комментируя приговор блогеру Руслану Соколовскому, осужденному в четверг в том числе и по статье 148 УК РФ за оскорбление чувств верующих на 3,5 года лишения свободы.

"По таким делам достаточно штрафа и общественных работ, пусть улицы метут и мусорные баки чистят", - заявил Шевченко ТАСС. "Не наказывать за оскорбление верующих нельзя, но я против того, чтобы там были уголовные дела. Тем более что они создают только ореол героев таким обвиняемым, тот же Соколовский поедет потом в Европе пресс-конференции давать", - пояснил член СПЧ и Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

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Схожее мнение высказал ТАСС коллега Шевченко по СПЧ, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. "В таких делах нужна административная ответственность, исправительные работы", - считает он.

Брод назвал статью 148 УК РФ избыточной. "Эта статья Уголовного кодекса избыточна, а практика показывает, что ее применение неоправданно, поскольку обвинение строится на крайне субъективных оценках, были ли оскорблены чувства верующих", - считает правозащитник. Брод напомнил, что СПЧ давно высказывает озабоченность приговорами блогерам. "Президентский совет по правам человека обеспокоен жесткими приговорами блогерам и сейчас готовит специальное заседание по проблемам применения антиэкстремистского законодательства", - сообщил Брод.

Приговор Соколовскому правозащитник оценил как компромиссный. "Была крайне жесткая позиция государственного обвинителя, требовавшего приговорить к реальному сроку лишения свободы, к тому же Соколовский 5 месяцев провел в СИЗО. С другой стороны, приговор вынесен условный. Это компромиссный приговор", - полагает член президентских советов.

По результатам комплексной экспертизы суд признал Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств. По мнению суда, вина доказана наличием видеороликов, допросом свидетелей. Кроме того, во время судебных слушаний сам Соколовский не отрицал их авторство. Суд приговорил Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно.

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