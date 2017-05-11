В СПЧ выступают против уголовного наказания за оскорбление чувств верующих

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Член двух президентских советов (Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям), телеведущий Максим Шевченко и директор Московского бюро по правам человека Александр Брод выступают за административное наказание за оскорбление чувств верующих. Свое мнение они высказали ТАСС, комментируя приговор блогеру Руслану Соколовскому, осужденному в четверг в том числе и по статье 148 УК РФ за оскорбление чувств верующих на 3,5 года лишения свободы.

"По таким делам достаточно штрафа и общественных работ, пусть улицы метут и мусорные баки чистят", - заявил Шевченко ТАСС. "Не наказывать за оскорбление верующих нельзя, но я против того, чтобы там были уголовные дела. Тем более что они создают только ореол героев таким обвиняемым, тот же Соколовский поедет потом в Европе пресс-конференции давать", - пояснил член СПЧ и Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Схожее мнение высказал ТАСС коллега Шевченко по СПЧ, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. "В таких делах нужна административная ответственность, исправительные работы", - считает он.

Брод назвал статью 148 УК РФ избыточной. "Эта статья Уголовного кодекса избыточна, а практика показывает, что ее применение неоправданно, поскольку обвинение строится на крайне субъективных оценках, были ли оскорблены чувства верующих", - считает правозащитник. Брод напомнил, что СПЧ давно высказывает озабоченность приговорами блогерам. "Президентский совет по правам человека обеспокоен жесткими приговорами блогерам и сейчас готовит специальное заседание по проблемам применения антиэкстремистского законодательства", - сообщил Брод.

Приговор Соколовскому правозащитник оценил как компромиссный. "Была крайне жесткая позиция государственного обвинителя, требовавшего приговорить к реальному сроку лишения свободы, к тому же Соколовский 5 месяцев провел в СИЗО. С другой стороны, приговор вынесен условный. Это компромиссный приговор", - полагает член президентских советов.

По результатам комплексной экспертизы суд признал Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств. По мнению суда, вина доказана наличием видеороликов, допросом свидетелей. Кроме того, во время судебных слушаний сам Соколовский не отрицал их авторство. Суд приговорил Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно.