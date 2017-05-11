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Эксперт считает, что приговор блогеру Соколовскому должен был быть жестче

Общество
11 мая, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

По мнению декана факультета политологии МГУ им. Ломоносова Андрея Шутова, Руслан Соколовский, осужденный на 3,5 года лишения свободы условно, совершил "показное хулиганство"

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Руслан Соколовский

Руслан Соколовский

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Блогер Руслан Соколовский, осужденный на 3,5 года лишения свободы условно, совершил "показное хулиганство", оскорбляющее чувства верующих, поэтому наказание ему должно было быть жестче. Такое мнение высказал декан факультета политологии МГУ им. Ломоносова Андрей Шутов.

"Слабенький, мне кажется, приговор. На такие вещи, на оскорбление чувств верующих, за показное хулиганство общество должно реагировать жестче, чтобы другие побоялись идти той же дорогой", - сказал эксперт ТАСС, комментируя решение суда.

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По его мнение, основное преступление Соколовского - "это оскорбление чувств верующих, людей, соблюдающих наши традиции". "Условный срок я бы увеличил, и люди бы отнеслись к этому с пониманием", - убежден Шутов. По его словам, "те, кто потакают таким хулиганским выходкам, - это ничтожное меньшинство нашего народа".

В четверг Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского, ловившего покемонов в храме Екатеринбурга, к 3,5 годам лишения свободы условно. Также суд предписал блогеру удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих, и запретил участвовать в массовых мероприятиях. По результатам комплексной экспертизы суд признал Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств. По мнению суда, вина доказана наличием видеороликов, допросом свидетелей. Кроме того, во время судебных слушаний сам Соколовский не отрицал авторство видеороликов. Гособвинение требовало приговорить блогера к 3,5 годам колонии общего режима.

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