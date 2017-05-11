Власти Москвы не считают снесенную постройку на Малой Бронной историческим памятником

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Московские власти не будут возвращаться к обсуждению статуса постройки на Малой Бронной, поскольку она не имеет отношения к городской усадьбе Неклюдовой, снесенной владельцами еще в 1842 году. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Очень важно при оценке сноса того или иного объекта пользоваться достоверной информацией. Сама усадьба Неклюдовой была снесена в 1842 году, когда Анна Николаевна Неклюдова продала этот земельный участок для обустройства Московской городской больницы. Главный дом усадьбы был приспособлен под больничный корпус, в потом, после пятидесятилетнего пребывания в нем больницы неоднократно перестраивался, и каждый раз новые хозяева приспосабливали его под различные функции", - пояснил Емельянов.

"То здание, которое сегодня в СМИ называют дворцом и главным домом усадьбы за две недели до сноса было в руинированном состоянии. Мы очень внимательно смотрим каждый такой объект на предмет постановки под государственную охрану, и всегда, если есть хоть малое основание, наделяем объект статусом памятника, мы обязательно это делаем, вне зависимости от того какая документация на него оформлена, и какие решения относительно этого объекта были приняты ранее. Но в том случае, когда здание перестаивалось шесть раз, и когда оно уничтожено пожаром, и брать под охрану фактически нечего, мы не можем возвращаться к обсуждению статуса", - подчеркнул Емельянов.

Ранее общественное движение "Архнадзор", распространило заявление о том, остатки бывшего главного дома усадьбы Неклюдовой, снос которых начался 6 мая, относится к исторически ценным градоформирующим объектам, которые по закону не могут подлежать сносу.

"Городские власти Москвы в ноябре 2016 года оформили градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), предусматривающий снос дома Неклюдовой и строительство на его месте, в близком соседстве с жилыми домами и детским садом, нового здания высотой 28 метров. Таким образом, в самом центре Москвы, в границах зоны охраны памятников архитектуры, мэрией легализована точечная застройка: как минимум семиэтажное здание на месте исторического трехэтажного", - говорится в заявлении общественного движения.

По информации Архнадзора, для данного земельного участка несколько лет назад за городской счет были разработаны градостроительные режимы и регламенты, предусматривавшие сохранение здания и ограничение высотной отметки до 16,38 метра.