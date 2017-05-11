Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы

Владелица салона цветов: предприниматели, как цветы – живут по принципу "здесь и сейчас"

Владелица салона цветов: предприниматели, как цветы – живут по принципу "здесь и сейчас" 11 мая, 15:30

Первые дни в "Артеке" оказались богатыми на события для девяти сирийских подростков. Парни уже побывали на Параде Победы, сдали нормы ГТО и готовятся к покорению горных вершин. Они вполне освоились в Крыму и даже чуть-чуть заговорили по-русски.

Дети сирийских героев

"Мой отец был полковником, служил в противовоздушной обороне. В декабре 2012 года в городе Хомсе произошло предательство, боевики его поймали и расстреляли, — рассказывает ТАСС один из гостей, Мухаммед Джалила. — Когда погиб мой отец, я был совсем маленьким, учился в пятом классе".

У каждого сирийского подростка, приехавшего на отдых в Крым, есть такая история. На родине все они учатся в Школе Героев, основанной еще отцом нынешнего президента Сирии Хафезом Асадом для детей, чьи родители погибли за свободу Сирийской Арабской Республики.

Новым "гражданам государства "Артек", как назвал гостей директор этого международного детского центра Алексей Каспржак, по 15–16 лет. "Мы, конечно, учитываем, что ребята прибыли из страны, где стреляют, поэтому с осторожностью относимся к мероприятиям, связанным с показами военной техники, например", — говорит Каспржак.

Тем не менее и российские, и сирийские дети приняли участие в параде в честь Дня Победы в Севастополе, прошли вместе с военными по улицам города-героя.

"9 мая меня переполняло чувство гордости, я был очень впечатлен тем, как в России празднуют День Победы", — признается Джалила.

Стоящие рядом российские девчонки добавляют: ребята после праздника сказали им, что понимают, почему в России так чтят этот день. "Они нам сказали, что в Сирии сейчас происходит то же самое, что у нас происходило во время Великой Отечественной. Некоторые парни даже плакали", — призналась одна из девочек, Алина.

Без проблем в общении

Сирийские подростки попали в отряд №6 лагеря "Морской" — в этом лагере отдыхают дети из разных регионов России. И сдавая нормы ГТО, они вместе болеют друг за друга. "Никита! Никита! Никита!" — скандируют сирийцы, поддерживая российского мальчишку, сдающего подтягивание на перекладине.

Сами ребята утверждают, что сложностей в общении с артековцами из России у них не возникает. Переводчик Мария из "Боевого богатства", сопровождающая сирийских подростков в России, говорит, что ребята учатся друг у друга русскому и сирийскому языкам, а английский используют неохотно. "Ребята из Сирии не очень хорошо знают английский, но это никому не мешает", — отмечает она.

Дети найдут способ общения. Может, они и будут говорить не на таком правильном языке, как того хотели бы их учителя, но общий язык точно найдут Алексей Каспржак директор международного детского центра "Артек"

Ее слова тут же подтверждает один из сирийских гостей, Джафар Исмаил. "Добрый день, добрый вечер, спасибо, пожалуйста", — демонстрирует он знание русских слов, которые успел выучить в "Артеке".

"Да у нас вообще нет никаких проблем, мы сами уже знаем некоторые слова на арабском: ребята говорят, а мы запоминаем, и только очень редко зовем переводчицу Марину", — перебивают Джафара российские мальчишки, которые живут с ним в одной комнате.

По словам Каспржака, общение между детьми разных национальностей и культур — это часть образовательного процесса. "Дети найдут способ общения. Может, они и будут говорить не на таком правильном языке, как того хотели бы учителя, но общий язык точно найдут", — говорит он.

"Мы уже очень все подружились, а самым лучшим днем в России для меня был день приезда в "Артек", у меня в один день сразу столько друзей появилось", — говорит Джафар Исмаил.

К труду и обороне готовы

Джафар Исмаил сегодня 36 раз поднял гирю весом 16 кг, выполнив норматив ГТО на золотой знак. "Так что я готов к труду и обороне, — смеется юноша, добавляя, что в Сирии тоже есть спортивные состязания для детей, но они не такие масштабные.

Развернуть Сирийский подросток Джафар Исмаил выполнил норматив ГТО на золотой знак © Алексей Павлишак/ТАСС Сирийский подросток Джафар Исмаил выполнил норматив ГТО на золотой знак © Алексей Павлишак/ТАСС

Сирийские ребята наперебой говорят, как им понравилось участвовать в соревнованиях. "Правда, я не понял, где конец дистанции, когда бежал стометровку", — признается Хасан Бадур.

"После сдачи норм ГТО запланирован туристический поход. Традиционно ребята ходят на гору Роман-Кош, но есть много и других маршрутов. Сирийские ребята тоже примут участие в походе, ведь они сейчас граждане государства "Артек", — говорит Каспржак.

Спать некогда

Сирийские подростки побудут в "Артеке" до конца смены, то есть до 25 мая. Помимо участия в Международной детской военно-исторической ассамблее "Вечный огонь — 2017" их ждут походы и морские экспедиции, музыкальные конкурсы, участие в исследовательском проекте "Моя семья в истории Отечества". Учатся сирийцы тоже вместе с российскими детьми, причем по образовательной программе "Артека".

"У них здесь настолько насыщенная жизнь, что я сам не понимаю, когда артековцы спят", — улыбается директор лагеря. По его словам, в "Артеке" сделают все, чтобы поддержать сирийских ребят после пережитых трудностей, отвлечь от ужасов войны и дать новые знания.

Инициаторами приезда сирийских ребят выступил Фонд социально-культурных инициатив, общественная организация "Боевое братство" и "Юнармия". "Мы знаем, что искорки, которые сирийские ребята зажгут в "Артеке", они привезут домой", — отметил представитель фонда Дмитрий Вдовых.

Андрей Мединский