СМИ: в Бельгии начался сбор средств на памятник Петру I

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Бельгийский фонд "Петр Великий" начал сбор средств для завершения проекта по установке в городе Льеж одноименной провинции Бельгии памятника российскому императору Петру I, который посещал ее в 1717 году. Об этом сообщает в четверг телеканал RTBF.
Фонд рассчитывает с помощью краудфандинга собрать недостающие €5 тыс. для завершения проекта общей стоимостью в €80 тыс. Торжественное открытие бронзовой статуи на площади в историческом центре Льежа запланировано на 21 июня.
Летом 2017 года в Бельгии и Нидерландах пройдет международный фестиваль, посвященный 300-летию визита Петра Великого. Помимо открытия памятника Петру I в Льеже, в городе Спа будет устроен фестиваль "Окно в Европу".
В Бельгии уже есть один памятник русскому монарху: в 1998 году бронзовую скульптуру царя установили в Антверпене в рамках фестиваля "Дни Петра Великого". В этом году состоится также открытие памятника Петру I во французском Реймсе.