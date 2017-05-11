В Якутии выпустили первый иллюстрированный путеводитель с описанием каждого района

Сорокин: конгресс ФИФА тепло воспринял доклад о подготовке РФ к ЧМ-2018Спорт 11 мая, 16:47
На авиасалоне МАКС-2017 в воздух поднимутся около сотни летательных аппаратовАрмия и ОПК 11 мая, 16:45
Эксперт: Овечкин долгие годы тащит "Вашингтон" на себе, критиковать его игру проще всегоСпорт 11 мая, 16:40
МЧС России усиливает группировку по борьбе с паводком в Тюменской областиНовости Урала 11 мая, 16:39
Додон 9 мая обсудил с Путиным активизацию двустороннего сотрудничестваМеждународная панорама 11 мая, 16:37
РФС оштрафовал тренера "Спартака" Карреру за неявку на флеш-интервью и пресс-конференциюСпорт 11 мая, 16:34
Сорокин: матчи Кубка конфедераций в любом случае пройдут на стадионе "Санкт-Петербург"Спорт 11 мая, 16:18
Украина подаст апелляцию по судебному спору с РФ по евробондам на $3 млрдЭкономика и бизнес 11 мая, 16:13
Объявлен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с датчанамиСпорт 11 мая, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯКУТСК, 11 мая. /ТАСС/. Специалисты Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) издали первый иллюстрированный путеводитель по Якутии. Как сообщила пресс-служба СВФУ, аналогов справочника не существует - в нем дана подробная информация о каждом районе Республики Саха.
"Иллюстрированный путеводитель по Якутии - уникальный проект. В нем собрана достоверная информация о каждом улусе (районе - прим. ТАСС). От Нерюнгри до Тикси, от Мирного до Черского - туристы найдут, что можно посмотреть и где отдохнуть. Аналогов справочника не существует", - приводит пресс-служба слова составителя, доцента Института естественных наук СВФУ Светланы Ивановой.
Путеводитель включает в себя информацию о турмаршрутах, турбазах, гостиницах, музеях, исторических местах, достопримечательностях, памятниках природы. "Для каждого улуса Якутии дана карта с указанием конкретных мест, которые стоит посетить, практическими советами и описаниями, фотографиями", - отметила Иванова.
Справочник карманного формата издан на русском языке.