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В Якутии выпустили первый иллюстрированный путеводитель с описанием каждого района

Общество
11 мая, 15:49 UTC+3

Справочник на русском языке включает в себя карты улусов с фотографиями и указанием рекомендуемых к посещению мест

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ЯКУТСК, 11 мая. /ТАСС/. Специалисты Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) издали первый иллюстрированный путеводитель по Якутии. Как сообщила пресс-служба СВФУ, аналогов справочника не существует - в нем дана подробная информация о каждом районе Республики Саха.

"Иллюстрированный путеводитель по Якутии - уникальный проект. В нем собрана достоверная информация о каждом улусе (районе - прим. ТАСС). От Нерюнгри до Тикси, от Мирного до Черского - туристы найдут, что можно посмотреть и где отдохнуть. Аналогов справочника не существует", - приводит пресс-служба слова составителя, доцента Института естественных наук СВФУ Светланы Ивановой.

Путеводитель включает в себя информацию о турмаршрутах, турбазах, гостиницах, музеях, исторических местах, достопримечательностях, памятниках природы. "Для каждого улуса Якутии дана карта с указанием конкретных мест, которые стоит посетить, практическими советами и описаниями, фотографиями", - отметила Иванова.

Справочник карманного формата издан на русском языке.

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