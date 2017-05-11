Международный экономический саммит KazanSummit 2017 закроет ежегодный Казанский марафон

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КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" завершит свою работу 21 мая ежегодным Казанским марафоном. В этом году в нем примут участие порядка 10 тыс. человек, сообщает в четверг пресс-служба организаторов забега.
"В 2017 году ожидается около 10 тыс. участников на всех дистанциях Казанского марафона: 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км. Ожидаемое количество болельщиков на старте и трассе - более 10 тыс. человек", - говорится в сообщении.
В этом году забег состоится в Казани в третий раз. Трасса марафона пройдет по историческим местам и улицам города со стартом и финишем на площади Тысячелетия, рядом с казанским Кремлем. Каждый участник соревнования получит стартовый номер с чипом хронометража, памятную футболку, приглашение на ужин (для участников забега на 42,2 км), а участники, которые пробежали всю дистанцию - медаль на финише.
Социальной темой забега станет сохранение популяции белого барса, часть средств от стартового взноса направят на решение этой проблемы.
В 2016 году в Казанском марафоне приняли участие более 8,8 тыс. человек. Вместе со спортсменами дистанцию пробежали помощник премьер-министра России Геннадий Онищенко, певица Вера Брежнева, Стас Пьеха, рэпер Баста, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. По предварительным данным организаторов, глава Татарстана в этом году также примет участие в марафоне.
IX Международный экономический саммит России и стран ОИС "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" пройдет в Казани с 18 по 20 мая и примет в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Центральной темой форума станет экономика исламских стран и регионов. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером саммита.