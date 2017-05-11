Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международный экономический саммит KazanSummit 2017 закроет ежегодный Казанский марафон

Общество
11 мая, 15:52 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 11, мая. /ТАСС

Организаторы ожидают, что в забеге примут участие около 10 тыс. человек на всех дистанциях - 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" завершит свою работу 21 мая ежегодным Казанским марафоном. В этом году в нем примут участие порядка 10 тыс. человек, сообщает в четверг пресс-служба организаторов забега.

"В 2017 году ожидается около 10 тыс. участников на всех дистанциях Казанского марафона: 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км. Ожидаемое количество болельщиков на старте и трассе - более 10 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В этом году забег состоится в Казани в третий раз. Трасса марафона пройдет по историческим местам и улицам города со стартом и финишем на площади Тысячелетия, рядом с казанским Кремлем. Каждый участник соревнования получит стартовый номер с чипом хронометража, памятную футболку, приглашение на ужин (для участников забега на 42,2 км), а участники, которые пробежали всю дистанцию - медаль на финише.

Социальной темой забега станет сохранение популяции белого барса, часть средств от стартового взноса направят на решение этой проблемы.

В 2016 году в Казанском марафоне приняли участие более 8,8 тыс. человек. Вместе со спортсменами дистанцию пробежали помощник премьер-министра России Геннадий Онищенко, певица Вера Брежнева, Стас Пьеха, рэпер Баста, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. По предварительным данным организаторов, глава Татарстана в этом году также примет участие в марафоне.

IX Международный экономический саммит России и стран ОИС "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" пройдет в Казани с 18 по 20 мая и примет в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Центральной темой форума станет экономика исламских стран и регионов. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером саммита.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
4
Более 400 человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" по Оттаве
8
Празднование Дня Победы в Москве завершил большой салют
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок
2
Украина подаст апелляцию по судебному спору с РФ по евробондам на $3 млрд
3
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
4
Google оплатила административный штраф в размере 438 млн руб.
5
ФСБ задержала в Петербурге одного из руководителей университета Бонч-Бруевича
6
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
7
Песков: Лавров привез Трампу послание от Путина
Темы дня
Загрузка...
Реклама