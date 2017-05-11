Дополнительные санитарные зоны установят вокруг очагов сибирской язвы в ЯНАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Дополнительные санитарные зоны вокруг очагов сибирской язвы, которые были обнаружены во время вспышки 2016 года, установят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Места ликвидации прошлогоднего очага сибирской язвы в Ямальском районе определены, являются запрещенными для любой деятельности, огорожены предварительными сигнальными знаками, и в настоящее время в отношении данных территорий проводятся землеустроительные юридические процедуры. Как только сойдет снег, вокруг периметра будут обустроены дополнительные санитарные зоны", - сказали там.

Ранее ТАСС сообщал, что 2016 году на Ямале обнаружили девять оттаявших почвенных очагов сибирской язвы - это круги по 1 километру. Данные места огорожены, и на них хозяйственная деятельность запрещена пожизненно.

"На начало мая вакцинировано против сибирской язвы 816 человек, в том числе оленеводов и членов их семей - 741, ревакцинацию прошли более 4,2 тыс. человек. Для медработников проводятся семинары, тестирования по вопросам диагностики, лечения и профилактики сибирской язвы. Личный пример глав муниципалитетов, прошедших вакцинацию, также положительно сказывается на ходе прививочной кампании", - уточнили в пресс-службе.

Для вакцинации стада северных оленей заготовлено более 900 тыс. доз прививок. "Резерв вакцины заготовлен с избытком, во всех районах определены пункты вакцинации животных, в том числе мобильные. Вакцинация и чипирование оленей проводятся как для поголовья северных оленей на предприятиях, так и в частных оленеводческих бригадах. Вопрос с вакцинацией частного стада стоит на особом контроле", - добавили власти.

Вспышка сибирской язвы

Ранее ТАСС сообщал, что в регионе планируется привить порядка 8,2 тыс. человек в 2017 году. Также все поголовье северных оленей, а это порядка 730 тыс. животных, будет привито от сибирской язвы. Впервые в этом году будет проведено повсеместное мечение оленей, закуплено 771 тыс. меток, на что из окружного бюджета выделено около 25 млн рублей. В дальнейшем только меченые олени будут допускаться до убойных пунктов, оснащенных оборудованием для считывания информации о вакцинации.

В Ямальском районе ЯНАО в июле 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тыс. оленей. Диагноз подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Первого августа скончался 12-летний подросток от кишечной формы болезни. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек.