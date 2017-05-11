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Фонд Доктора Лизы "Справедливая помощь" сменит название в течение месяца

Общество
11 мая, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

По планам после прохождения всех формальных процедур фонд будет называться "Справедливая помощь Доктора Лизы"

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Фонд "Справедливая помощь", основанный доктором Елизаветой Глинкой, погибшей в авиакатастрофе в декабре 2016 года, сменит название в течение месяца, он будет называться "Справедливая помощь Доктора Лизы". Об этом сообщила в четверг ТАСС член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.

"Мы надеемся, что в течение месяца пройдем все формальные процедуры и сменим название и будем полноправно величать себя "Справедливой помощью Доктора Лизы". Это было общее решение, оно было принято единогласно, чтобы имя Доктора Лизы обязательно звучало в названии нашей организации", - сказала Авилова.

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Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Глинка сопровождала гуманитарный груз для сирийских больниц. Последние несколько лет Глинка помогала вывозить детей из зон военных конфликтов, в том числе для лечения в России.

"Она была не только основателем фонда, она была для нас наставником, учителем, близким человеком, для многих из нас - подругой. Поэтому никаких споров эта тема у сотрудников фонда не вызвала", - пояснила Авилова.

Она также отметила, что все необходимые для переименования документы уже подготовлены и отправлены в Минюст.

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