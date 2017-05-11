Фонд Доктора Лизы "Справедливая помощь" сменит название в течение месяца

Эксперт: Овечкин долгие годы тащит "Вашингтон" на себе, критиковать его игру проще всегоСпорт 11 мая, 16:40
МЧС России усиливает группировку по борьбе с паводком в Тюменской областиНовости Урала 11 мая, 16:39
Додон 9 мая обсудил с Путиным активизацию двустороннего сотрудничестваМеждународная панорама 11 мая, 16:37
РФС оштрафовал тренера "Спартака" Карреру за неявку на флеш-интервью и пресс-конференциюСпорт 11 мая, 16:34
Сорокин: матчи Кубка конфедераций в любом случае пройдут на стадионе "Санкт-Петербург"Спорт 11 мая, 16:18
Украина подаст апелляцию по судебному спору с РФ по евробондам на $3 млрдЭкономика и бизнес 11 мая, 16:13
Объявлен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с датчанамиСпорт 11 мая, 16:10
Этап серии Гран-при ФИДЕ World Chess 2017 завтра открывается в МосквеНовости агентства 11 мая, 16:07
РФ покажет на вертолетной выставке в Москве новый беспилотник ЮРИКАрмия и ОПК 11 мая, 16:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Фонд "Справедливая помощь", основанный доктором Елизаветой Глинкой, погибшей в авиакатастрофе в декабре 2016 года, сменит название в течение месяца, он будет называться "Справедливая помощь Доктора Лизы". Об этом сообщила в четверг ТАСС член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.
"Мы надеемся, что в течение месяца пройдем все формальные процедуры и сменим название и будем полноправно величать себя "Справедливой помощью Доктора Лизы". Это было общее решение, оно было принято единогласно, чтобы имя Доктора Лизы обязательно звучало в названии нашей организации", - сказала Авилова.
Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Глинка сопровождала гуманитарный груз для сирийских больниц. Последние несколько лет Глинка помогала вывозить детей из зон военных конфликтов, в том числе для лечения в России.
"Она была не только основателем фонда, она была для нас наставником, учителем, близким человеком, для многих из нас - подругой. Поэтому никаких споров эта тема у сотрудников фонда не вызвала", - пояснила Авилова.
Она также отметила, что все необходимые для переименования документы уже подготовлены и отправлены в Минюст.