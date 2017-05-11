В северных реках Якутии к началу лета вода поднимется выше нормального уровня

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ЯКУТСК, 11 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Вода в северных реках Якутии поднимется выше нормального уровня при вскрытии льда и половодье к концу мая - началу июня. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Якутии Александр Аржаков.
"Вскрытие северных рек Колыма, Ингидирка, Яна ожидается в третьей декаде мая - начале июня. Уровни воды будут выше нормы", - сказал он на совещании у первого зампреда правительства республики Алексея Колодезникова.
По словам Аржакова, это связано с тем, что зимой на севере Якутии выпало аномальное количество осадков - за месяц пятимесячная норма. Такого объема снега на севере Якутии не было на протяжении последних 40 лет.
Что касается основной водной артерии Якутии - реки Лена, по словам Аржакова, в верхней части отмечается маловодность, что привело к тому, что ледоход не продвигается и приостановился в Ленском районе.
"Вскрытие ото льда на верхней Лене в Ленском районе ожидается 14-16 мая. Подъем воды в сутки составит 60-80 сантиметров. В районе города Якутска ледоход будет 15-16 мая, подъем воды составит 18-22 сантиметров в сутки", - сказал он.
В целом все силы и средства в Якутии готовы к прохождению паводковых вод. Во всех районах республики подготовлены пункты временного размещения, разработаны схемы эвакуации людей и скота на случай затопления населенных пунктов. Проведена разъяснительная работа с населением, охотниками, так как весенний паводок в этом году совпал с сезоном охоты на водоплавающую дичь, поэтому всем охотникам рекомендовано выходить на островные участки, которые могут быть затоплены.
В прошлом году в Якутии было подтоплено всего три населенных пункта. Наибольший урон весенним и летним половодьем был нанесен в 2014 году, когда в зону затопления попали 243 дома, в которых проживали 2,6 тыс. человек. В трех муниципальных образованиях был введен режим ЧС регионального уровня, в четырех - режим ЧС муниципального уровня.