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В ОАЭ отказываются от слова "инвалид", заменяя его термином "мужественный человек"

Общество
11 мая, 17:05 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Местные власти меняют объявления в государственных учреждениях, общественных местах, супермаркетах, на транспорте, в центрах развлечений и отдыха

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КАИР, 11 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - государство, расположенное на берегу Персидского залива, отказывается от повседневного и рутинного использования слова "инвалид" для определения людей с ограниченными возможностями, заменяя его на термин "мужественный человек". Такое постановление было принято главой эмирата Дубай, одновременно занимающего пост вице-президента ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом.

За несколько дней после указа эмира страница в Twitter "мужественные люди" стала самой популярной в стране; подавляющее большинство жителей ОАЭ безусловно поддержали эту инициативу. Местные власти повсеместно меняют объявления в государственных учреждениях, общественных местах, супермаркетах, на транспорте, в центрах развлечений и отдыха. Вывески, ранее указывавшие, что конкретное заведение или организация приспособлены "для инвалидов", меняются на плакаты с указанием, что они предназначены "для мужественных людей".

Подобные нововведения, по замыслу властей ОАЭ, направлены на предоставление самых широких возможностей для "мужественных людей", максимального их вовлечения в общественные процессы и поощрение их личного участия в повседневной жизни страны. Не менее важна и "оборотная сторона медали": при изменении даже самого определения членов общества, по разным причинам оказавшихся в затруднительном положении ввиду их умственных или физических отклонений от признанной нормы, большинство людей начинает изменять свое личное отношение к этим самым мужественным людям, которых раньше почитали ущербными.

Одновременно с введением нового определения, распоряжением властей ОАЭ во всех структурах и учреждениях страны, так или иначе имеющих дело с людьми с ограниченными возможностями, установлена новая должность. Занявший ее человек будет отвечать за все нюансы отношений с ними организации, а его пост получил гордое название "ответственный за взаимодействие с мужественными людьми".

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