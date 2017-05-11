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Спрос на курорты Сочи вырос на 20% по сравнению с прошлым годом

Общество
11 мая, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

По данным Росавиации, в первом квартале года в Сочи прибыли на 16,9% пассажиров больше, чем в прошлом году

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Туроператоры отмечают рост спроса на летний отдых в Сочи на 20% по сравнению с прошлым годом, что вывело регион в лидеры на внутреннем рынке. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

"Курорты Сочи, турпоток на которые по сравнению с прошлым годом вырос на 20%, занимают лидирующую позицию", - цитирует Ростуризм туроператора "Библио-Глобус".

В ведомстве отметили, что данные авиаперевозок подтверждают востребованность южных курортов. По информации Росавиации, в первом квартале 2017 года на курорт прибыли на 16,9% больше пассажиров, чем в прошлом году. "Только в марте этого года в Сочи прилетели 363,4 тысячи человек, что на 34,5% больше, чем в том же месяце прошлого года", - говорится в сообщении.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отметил, что по его наблюдениям, в последние дни в Сочи есть ажиотаж, как в горном, так и в прибрежном кластерах. "Продажи идут, на 1 мая Сочи лидировал по внутреннему рынку", - сказал он.

Ростуризм приводит данные одного из сервисов покупки авиабилетов, согласно которому "на предстоящий летний сезон объем продаж авиабилетов в Сочи вырос более чем на 50%". Наибольшей популярностью южный курорт пользуется среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Казани и Екатеринбурга.

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