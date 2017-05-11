Первую в седьмом созыве Госдумы учебную пожарную тревогу провели на Охотном ряду

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Первая в седьмом созыве Государственной думы учебная противопожарная тревога объявлена в четверг на Охотном ряду.

"В связи с возникшей необходимостью просим вас покинуть свои помещения, закрыть двери и выйти на улицу. Не забудьте взять с собой документы и ценные вещи", - объявили по громкой связи. Было рекомендовано производить выход по ближайшим эвакуационным лестницам, ориентируясь по световым указателям "Выход". Лифты в зданиях парламента были отключены.

"Соответствующими службами принимаются все меры для нормального функционирования зданий", - подчеркнули в сообщении.

Все находящиеся в момент тревоги в зданиях Госдумы люди были эвакуированы.