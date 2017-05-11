Граффити, изображающее поцелуй папы римского и Трампа, появилось недалеко от Ватикана

РИМ, 11 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Новое граффити с изображением папы римского Франциска появилось недалеко от Ватикана. Как сообщает Radio Colonna, на этот раз понтифик целует американского президента Дональда Трампа.

Франциск стилизованно изображен в виде ангела и с ореолом святости вокруг головы, а Трамп - с рожками дьявола и в плаще римского центуриона. Ватикан никак не прокомментировал новое граффити.

Американский лидер должен побывать на аудиенции у главы Римско-католической церкви 24 мая.

Франциск не в первый раз становится героем сюжетов уличных художников. Первое граффити папы римского в виде супермена появилось еще в 2014 году. Тогда сам Франциск прокомментировал этот рисунок, попросив не сравнивать его с героем кино, но в целом реакция была вполне благожелательной, и граффити даже просуществовало несколько дней. При этом появившийся в октябре прошлого года рисунок, изображающий Франциска за игрой в крестики-нолики со швейцарским гвардейцем, был немедленно уничтожен по распоряжению римских властей, хотя тоже понравился за стенами Ватикана.