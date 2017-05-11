В Грозном в рамках акции "Операция улыбка" прооперировали 60 детей

ГРОЗНЫЙ, 11 мая. /ТАСС/. Врачи из США, Великобритании и России прооперировали в Грозном 60 детей с расщелинами губы и верхнего неба в рамках международной благотворительной акции "Операция улыбка". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского Министерства здравоохранения.

"В рамках благотворительной акции "Операция улыбка" бригада высококвалифицированных врачей из США, Великобритании и России в течение недели провели в Грозном 60 операций больным детям с расщелинами губы и верхнего неба, а также пациентам с тяжелыми степенями ожогов. На прием приезжали со всей республики и из соседних регионов", - отметили в пресс-службе.

Пациентов принимали в республиканской детской клинической больнице Грозного. В составе бригады - 25 врачей. По словам министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова, такая акция - помощь не только маленьким пациентам, но и местным докторам.

"Обмен опытом с ведущими врачами международного уровня для нас полезен. У нас есть хорошие врачи, но, как известно, медицина не стоит на месте", - приводит слова Сулейманова пресс-служба регионального Минздрава.

Акция "Операция улыбка" регулярно проводится в Таганроге, Черкесске, Владимире, Иркутске и Улан-Удэ, охватывая юг России, Северо-Кавказские республики, Западную и Восточную Сибирь.

Расщелины губы и неба - достаточно распространенный дефект. Согласно статистике, у европейцев он встречается 1 раз на 1 тыс. человек, у азиатских народов - 1 на 500.