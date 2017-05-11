РПЦ призвала не рассматривать дело Соколовского как "дело церкви против блогера"

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) пока не готова дать оценку приговору суда, по которому блогер Руслан Соколовский получил 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих, и просит общественность не рассматривать этот процесс как "дело церкви против Соколовского". Об этом ТАСС заявил официальный представитель Московского патриархата, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Я не считаю себя вправе давать оценку приговору суда. Насколько я понимаю, он будет обжалован защитой и еще не вступил в силу", - сказал Легойда, отметив, что не знакомился с материалами дела.
По его мнению, некоторыми СМИ ситуация подается как "дело ловца покемонов", хотя "не это рассматривалось в суде, а многочисленные ролики, которые касались разных тем: и православия, и ислама, и положения инвалидов, отношения к ним".
Легойда призвал общественность и СМИ не рассматривать процесс по делу Соколовского как дело, инициированное РПЦ.
"Не нужно трактовать это дело, как дело церкви против Соколовского. Екатеринбургская епархия не подавала на него в суд. Дело рассматривалось в светском суде, по государственным законам, на основании того, что государство стремится сегодня защищать права своих граждан, в том числе верующих. Это важный момент, поскольку мы помним времена, когда государство поощряло подобные действия против церкви", - отметил собеседник ТАСС.
Руслан Соколовский, ловивший с помощью приложения на мобильном телефоне покемонов в храме, признан Верс-Исетским районным судом Екатеринбурга виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств и приговорен к 3,5 годам лишения свободы. По решение суда блогер также обязан удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих. Кроме того Соколовскому запрещено участвовать в массовых мероприятиях.
По мнению суда, вина блогера доказана наличием видеороликов и допросом свидетелей. Кроме того, во время судебных слушаний сам Соколовский не отрицал авторство видеороликов. Гособвинение требовало приговорить блогера к 3,5 годам колонии общего режима.