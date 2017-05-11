Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РПЦ призвала не рассматривать дело Соколовского как "дело церкви против блогера"

Общество
11 мая, 19:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Екатеринбургская епархия не подавала на блогера в суд, оно рассматривалось в светском суде, подчеркнул официальный представитель Московского патриархата Владимир Легойда

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) пока не готова дать оценку приговору суда, по которому блогер Руслан Соколовский получил 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих, и просит общественность не рассматривать этот процесс как "дело церкви против Соколовского". Об этом ТАСС заявил официальный представитель Московского патриархата, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Я не считаю себя вправе давать оценку приговору суда. Насколько я понимаю, он будет обжалован защитой и еще не вступил в силу", - сказал Легойда, отметив, что не знакомился с материалами дела.

Смотрите также
Руслан Соколовский во время вынесения приговора в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга

Статья об оскорблении чувств верующих в России и случаи вынесения приговоров. Досье

По его мнению, некоторыми СМИ ситуация подается как "дело ловца покемонов", хотя "не это рассматривалось в суде, а многочисленные ролики, которые касались разных тем: и православия, и ислама, и положения инвалидов, отношения к ним".

Легойда призвал общественность и СМИ не рассматривать процесс по делу Соколовского как дело, инициированное РПЦ.

"Не нужно трактовать это дело, как дело церкви против Соколовского. Екатеринбургская епархия не подавала на него в суд. Дело рассматривалось в светском суде, по государственным законам, на основании того, что государство стремится сегодня защищать права своих граждан, в том числе верующих. Это важный момент, поскольку мы помним времена, когда государство поощряло подобные действия против церкви", - отметил собеседник ТАСС.

Дело блогера

Руслан Соколовский, ловивший с помощью приложения на мобильном телефоне покемонов в храме, признан Верс-Исетским районным судом Екатеринбурга  виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств и приговорен к 3,5 годам лишения свободы. По решение суда блогер также обязан удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих. Кроме того Соколовскому запрещено участвовать в массовых мероприятиях.

По мнению суда, вина блогера доказана наличием видеороликов и допросом свидетелей. Кроме того, во время судебных слушаний сам Соколовский не отрицал авторство видеороликов. Гособвинение требовало приговорить блогера к 3,5 годам колонии общего режима.

Смотрите также

Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок

Юристы призывают СМИ корректно указывать причину приговора блогеру Соколовскому

Адвокаты участниц Pussy Riot разошлись в оценках приговора блогеру Соколовскому

Эксперт считает, что приговор блогеру Соколовскому должен был быть жестче

Блогер Соколовский планирует использовать свою известность в социальных проектах

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала водителя BMW, напавшего на женщину в центре Москвы
2
Украина подтвердила обязательство вывезти свои радиоактивные отходы из РФ
3
Фотограф ТАСС на встрече Лаврова и Трампа призвал коллег из США не терять достоинства
4
Власти Грузии намерены внести Юрия Лужкова в черный список
5
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
6
ТВ Болгарии прокомментировало публикации о посещении Крыма участником "Евровидения"
7
Аксенов требует тотальной проверки энергосетей в Ялте, где потери достигают 90%
Темы дня
Загрузка...
Реклама