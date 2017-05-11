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Объявлены лауреаты Патриаршей литературной премии

Общество
11 мая, 19:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Патриарх Кирилл выразил надежду, что премия поможет массовому читателю познакомиться с творчеством современников

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Лауреатами Патриаршей литературной премии стали писатели Виктор Лихоносов, Борис Споров и протоиерей Ярослав (Шипов). Церемония избрания победителей тайным голосованием прошла в зале Поместных соборов храма Христа Спасителя в Москве при участии патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который по традиции лично вручает писателям награды.

Всего в короткий список номинантов премии 2017 года вошли восемь человек: Ирина Богданова, Дмитрий Володихин, Владимир Дворцов, Виктор Лихоносов, иеромонах Роман (Матюшин), Борис Споров, Александр Ткаченко и протоиерей Ярослав Шипов.

Размышления патриарха о российской словесности

Как отметил предстоятель Русской православной церкви в своем вступительном слове, литературные таланты есть во все времена, нужно только найти их и оказать посильную помощь. "Талантливые авторы есть в любую эпоху, и наше время не исключение. Важно не просмотреть эти таланты. Современники, особенно писательское сообщество, редакторы, издатели, должны стараться заметить дарование, поддержать его, особенно в начале пути", - обратился он к гостям.

Патриарх выразил обеспокоенность тем, что на развитие литературы большое влияние оказывают законы рынка. "Многие издательства попросту отказывают в публикации работ, ссылаясь на законы рынка, которые требуют того, что будет успешно продаваться и приносить прибыль. Печальная тенденция - делать деньги на литературе", - посетовал Кирилл.

Он выразил надежду, что Патриаршая литературная премия послужит "прибором, пусть достаточно скромным, но, дай бог, чтобы одновременно и достаточно эффективным, помогающим не только специалистам различить талантливых людей, но и массовому читателю через эту премию познакомиться с творчеством своих замечательных современников".

Премия и лауреаты

Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия учреждена Священным Синодом в 2009 году, впервые вручалась в 2011 году. Целью создания премии стало поощрение писателей, внесших существенный вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, семьи и общества, создавших высокохудожественные произведения, обогатившие русскую литературу. Денежная часть премии составляет 300 тыс. рублей на одного лауреата.

Правом выдвижения кандидатов на соискание премии обладают предстоятели поместных православных церквей, главы самоуправляемых церквей в составе Московского патриархата, епархиальные архиереи РПЦ, органы государственной власти стран СНГ и Балтии, синодальные учреждения РПЦ, а также редакции литературных журналов и литературно-общественные организации.

Первым лауреатом Патриаршей литературной премии в 2011 году стал писатель Владимир Крупин. Во втором премиальном сезоне (2012 год) победителями стали Олеся Николаева и Виктор Николаев. В третьем премиальном сезоне награды удостоились Алексей Варламов, Юрий Лощиц и Станислав Куняев, в четвертом лауреатами стали Николай Агафонов, Валентин Курбатов и Валерий Ганичев, в пятом - Юрий Бондарев, Александр Сегень и Юрий Кублановский.

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Персоны
Кирилл (патриарх)
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