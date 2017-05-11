Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Легойда: налог на малодетность в РФ не стоит в повестке Русской православной церкви

Общество
11 мая, 23:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

По мнению официального представителя Московского патриархата, церковь не будет выносить какое-то официальное суждение по этому вопросу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) не будет призывать верующих придерживаться какой-то конкретной позиции по поводу предложения о налоге на малодетность в России, официально этот вопрос в церковной повестке не стоит. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Московского патриархата, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее газета "Известия" сообщила о том, что Институт демографии, миграции и регионального развития России направил президенту РФ Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей", который предусматривает в том числе введение налога на малодетность.

Смотрите также

Мизулина раскритиковала идею введения налога на малодетность

В "Единой России" выступили против введения налога на малодетность

Кремль не получал предложений о введении в РФ налога на малодетность

"Я не думаю, что церковь будет выносить какое-то официальное суждение, выступать с поддержкой или несогласием по поводу так называемого налога на малодетность. Церковь не будет призывать верующих придерживаться одной позиции. Я думаю, что в обществе и среди верующих людей может быть разное отношение. Кто-то захочет эту инициативу поддержать, ввести налог, кто-то сочтет ее излишней", - сказал Легойда.

Он подчеркнул, что церковь многократно выдвигала предложения по поддержке многодетных семей. "Мы поддерживаем положительные демографические меры: это помощь многодетным семьям, помощь, когда появляется ребенок, помощь материальная или связанная с жильем. Вот за это мы обеими руками за", - сказал собеседник ТАСС.

Касаясь предложения председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерея Димитрия Смирнова, который заявил агентству "Москва", что считает нужным принять закон о том, чтобы благополучные и малодетные семьи жертвовали часть своих доходов многодетным, Легойда отметил, что это суждение нельзя считать официальной позицией РПЦ.

"Отец Дмитрий - гражданин Российской Федерации и священник Русской православной церкви, и он имеет право на свое мнение, к которому я лично отношусь с уважением. Но официальная позиция церкви выражается не тогда, когда говорит один священник или два. А есть способы, когда кто-то уполномочен Синодом или Высшим церковным советом. В данном случае эти вопросы для официального суждения церковью не рассматривались", - заключил Легойда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
2
Три шайбы в минуту: сборная России по хоккею победила датчан на ЧМ
3
Захарова: фотосъемка встречи Лаврова и Трампа прошла с соблюдением всех формальностей
4
Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в США
5
Полиция задержала водителя BMW, напавшего на женщину в центре Москвы
6
Захарова назвала позором заявления СМИ США о проносе шпионского оборудования в Белый дом
7
Белый дом: допуск фотокорреспондента ТАСС на встречу Трампа и Лаврова не нарушал протокол
Темы дня
Загрузка...
Реклама