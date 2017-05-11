Легойда: налог на малодетность в РФ не стоит в повестке Русской православной церкви

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) не будет призывать верующих придерживаться какой-то конкретной позиции по поводу предложения о налоге на малодетность в России, официально этот вопрос в церковной повестке не стоит. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Московского патриархата, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее газета "Известия" сообщила о том, что Институт демографии, миграции и регионального развития России направил президенту РФ Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей", который предусматривает в том числе введение налога на малодетность.

"Я не думаю, что церковь будет выносить какое-то официальное суждение, выступать с поддержкой или несогласием по поводу так называемого налога на малодетность. Церковь не будет призывать верующих придерживаться одной позиции. Я думаю, что в обществе и среди верующих людей может быть разное отношение. Кто-то захочет эту инициативу поддержать, ввести налог, кто-то сочтет ее излишней", - сказал Легойда.

Он подчеркнул, что церковь многократно выдвигала предложения по поддержке многодетных семей. "Мы поддерживаем положительные демографические меры: это помощь многодетным семьям, помощь, когда появляется ребенок, помощь материальная или связанная с жильем. Вот за это мы обеими руками за", - сказал собеседник ТАСС.

Касаясь предложения председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерея Димитрия Смирнова, который заявил агентству "Москва", что считает нужным принять закон о том, чтобы благополучные и малодетные семьи жертвовали часть своих доходов многодетным, Легойда отметил, что это суждение нельзя считать официальной позицией РПЦ.

"Отец Дмитрий - гражданин Российской Федерации и священник Русской православной церкви, и он имеет право на свое мнение, к которому я лично отношусь с уважением. Но официальная позиция церкви выражается не тогда, когда говорит один священник или два. А есть способы, когда кто-то уполномочен Синодом или Высшим церковным советом. В данном случае эти вопросы для официального суждения церковью не рассматривались", - заключил Легойда.