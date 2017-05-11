Тереза Мэй выразила готовность приготовить для Дональда Трампа жареную баранину

ЛОНДОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Жареный ягненок стал бы блюдом, которое премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приготовила для президента США Дональда Трампа. Об этом глава британского правительства, славящаяся своими кулинарными способностями, сообщила в четверг в эфире радиоканала LBC.

Ведущий шоу Ник Феррари сообщил, что ему известно о целой коллекции кулинарных книг, хранящихся в доме у премьера, однако он ничего не знает о фирменном блюде Мэй и попросил главу кабинета министров назвать его. "Это трудная задача. У меня есть около сотни книг по кулинарии, поэтому, находясь дома, я привыкла делать огромное количество блюд", - ответила она.

"Но если бы мимо вашего дома проходил Дональд Трамп, и вам пришлось бы приготовить для него блюдо, то что бы вы сделали?", - спросил ведущий. "Я бы приготовила что-нибудь вроде лопатки ягненка, поджаренной на медленном огне", - заявила премьер, отметив, что это блюдо приобретает особо привлекательный вкус, когда его готовят не торопясь.