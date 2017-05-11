Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тереза Мэй выразила готовность приготовить для Дональда Трампа жареную баранину

Общество
11 мая, 22:23 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Премьер-министр Великобритании отметила, что это блюдо приобретает особо привлекательный вкус, когда его готовят не торопясь

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

© EPA/WILL OLIVER/POOL

ЛОНДОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Жареный ягненок стал бы блюдом, которое премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приготовила для президента США Дональда Трампа. Об этом глава британского правительства, славящаяся своими кулинарными способностями, сообщила в четверг в эфире радиоканала LBC.

Ведущий шоу Ник Феррари сообщил, что ему известно о целой коллекции кулинарных книг, хранящихся в доме у премьера, однако он ничего не знает о фирменном блюде Мэй и попросил главу кабинета министров назвать его. "Это трудная задача. У меня есть около сотни книг по кулинарии, поэтому, находясь дома, я привыкла делать огромное количество блюд", - ответила она.

"Но если бы мимо вашего дома проходил Дональд Трамп, и вам пришлось бы приготовить для него блюдо, то что бы вы сделали?", - спросил ведущий. "Я бы приготовила что-нибудь вроде лопатки ягненка, поджаренной на медленном огне", - заявила премьер, отметив, что это блюдо приобретает особо привлекательный вкус, когда его готовят не торопясь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала водителя BMW, напавшего на женщину в центре Москвы
2
Три шайбы в минуту: сборная России по хоккею победила датчан на ЧМ
3
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
4
Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок
5
Захарова: фотосъемка встречи Лаврова и Трампа прошла с соблюдением всех формальностей
6
РПЦ призвала не рассматривать дело Соколовского как "дело церкви против блогера"
7
Белый дом: допуск фотокорреспондента ТАСС на встречу Трампа и Лаврова не нарушал протокол
Темы дня
Загрузка...
Реклама